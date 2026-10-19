¿Cómo debo limpiar la máquina de hacer pasta de Philips?
Para obtener más información sobre cómo limpiar y mantener mejor su máquina de hacer pasta de Philips, lea la información que aparece a continuación.
Los accesorios y todas las piezas desmontables de la máquina de hacer pasta se pueden limpiar con agua y detergente líquido. No utilice el lado abrasivo del estropajo ni detergentes fuertes (con ingredientes abrasivos o líquidos como gasolina o acetona), ya que podrían dañar las superficies.
Además, todas las piezas excepto el panel frontal de la serie 7000/Avance Collection se pueden lavar en el lavavajillas. Asegúrese de seleccionar un programa con una temperatura inferior a 60 °C (140 °F) y elimine los trozos más grandes de masa previamente.
Consejos:
Deje que los residuos de masa se sequen al aire antes de la limpieza, especialmente los discos.
Utilice la herramienta de limpieza proporcionada para sacar los residuos de masa del disco antes de limpiarlos bajo el grifo o en el lavavajillas.
Utilice un paño seco para limpiar el panel de control y el exterior de la máquina de hacer pasta. No sumerja la unidad principal en agua.
¿No se ha resuelto el problema con las soluciones anteriores? Póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
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