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Asistencia de Philips

¿Por qué mi bebé rechaza la tetina Natural Response?

Las tetinas Natural Response se comportan de forma similar al pecho, de modo que su bebé pueda succionar, tragar y respirar siguiendo su ritmo natural. La leche solo sale de la tetina cuando el bebé succiona activamente. Los bebés acostumbrados a los biberones de flujo libre tendrán que adaptarse a la nueva forma de beber y necesitarán un tiempo para cambiar a la tetina Natural Response.

Los bebés son sensibles al cambio, por lo que adaptarse a una nueva forma de succionar puede llevar varios intentos. Cuando introduzca un biberón nuevo, hágalo cuando el bebé esté relajado y no tenga hambre. Si ha intentado alimentar al bebé varias veces sin éxito, podría ser un signo de que necesita una tetina diferente con otra velocidad de flujo.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD838/17 , SCY903/81 , SCY903/71 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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