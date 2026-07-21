¿Qué tetina Natural Response se adapta mejor a mi bebé?

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Los recién nacidos tienden a seguir el mismo patrón con la lactancia materna que con el biberón. Le recomendamos que observe las señales del bebé para encontrar la mejor velocidad de flujo de la tetina.
Las tetinas Natural Response están diseñadas para responder a la forma en que el bebé bebe. Sin embargo, es posible que aún no sepa cómo bebe su bebé del biberón.
Recomendamos empezar por la tetina que viene con el biberón. Si no va bien después de varios intentos, cambie a un flujo diferente.
Utilice una tetina con una velocidad de flujo más alta si:
Utilice una tetina con una velocidad de flujo más baja si:
Deje que la forma de beber de su bebé le guíe, no su edad. Los bebés con un estilo más intenso suelen aplicar una succión y compresión fuertes mientras beben, lo que da lugar a un mayor flujo de leche. Por esto y para evitar que rebose, normalmente necesitan un flujo de tetina más bajo, como el número de tetina 1 o 2. Es probable que los bebés que beben más lento y de forma constante prefieran un mayor flujo de leche (como el número de tetina 4 o 5/6) para garantizar un flujo de leche suficiente, independientemente de la edad del bebé.
Si ha utilizado la tetina Philips Avent Natural anterior, el bebé necesitará una velocidad de flujo más alta con la tetina Natural Response, ya que estará acostumbrado a que la leche fluya más rápido y con menos esfuerzo.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCY903/81 , SCD838/17 , SCY903/71 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›