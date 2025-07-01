¿Cómo restablezco la unidad del bebé o la unidad de padres del vigilabebés conectado de Philips Avent?

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Para restablecer la unidad del bebé, mantenga pulsado el botón de encendido durante 10 segundos. El piloto indicador parpadeará en naranja y verde, y la unidad del bebé se reiniciará. El restablecimiento a los ajustes de fábrica se completa una vez que el piloto indicador se ilumina en verde fijo.
Para restablecer la unidad de padres, siga estas instrucciones:
Cuando aparezca el mensaje emergente “Reset parent unit” (Restablecer unidad de padres), pulse Confirm (Confirmar). La unidad de padres comenzará a reiniciarse.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD953/26 , SCD951/26 , SCD921/26 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
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