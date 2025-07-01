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Asistencia de Philips

Mi Philips Airfryer desprende un olor a plástico

Si nota un olor a plástico procedente de su Philips Airfryer mientras cocina, lea nuestro artículo a continuación para descubrir por qué se produce y cómo eliminarlo.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: NA565/02 , NA543/00 , HD9252/90R1 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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