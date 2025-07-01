Mi Philips Airfryer desprende un olor a plástico

Si percibe un fuerte olor a plástico, siga estos pasos para reducirlo:
- Deje que su Airfyrer se enfríe durante unos 30 minutos antes de limpiarla.
- Retire la cesta y limpie el cajón con un paño húmedo o una esponja usando lavavajillas líquido y agua. Nota: No utilice utensilios de cocina metálicos ni materiales de limpieza abrasivos, ya que podría dañar el aparato.
- Vuelva a colocar la cesta y el cajón en la Airfryer.
- Enchufe el aparato a la toma de corriente.
- Sin poner alimentos en el interior, ajuste el temporizador al tiempo máximo y la temperatura a 200 °C.
- Encienda la Airfryer y déjela funcionando hasta que transcurra el tiempo.
Este proceso le ayudará a eliminar el olor a plástico.
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