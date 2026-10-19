¿Cómo puedo crear y gestionar mapas en la aplicación Philips HomeRun?

Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Paga con Klarna
Envío gratis desde 40€
Política de devolución de 30 días
Lea el siguiente artículo para descubrir cómo puede crear y gestionar un mapa de su casa en la aplicación Philips HomeRun.
El robot aspirador y friegasuelos Philips HomeRun puede generar un mapa de cada planta de su hogar, hasta llegar a un máximo de cinco mapas.
El robot recorre las habitaciones y la navegación láser las escanea rápidamente para crear un mapa del suelo. Detecta los muebles para crear la ruta más eficiente para futuras limpiezas.
Una vez que haya creado un mapa, puede configurar zonas de limpieza restringidas para especificar dónde puede limpiar el robot y dónde no.
Antes de comenzar, asegúrese de:
La siguiente información solo se aplica a las series 7000 y 3000.
Al crear un mapa para una planta en particular, es fundamental colocar la estación en esa planta específica. El robot debe estar en la estación durante el proceso de mapeo. Por ejemplo, si desea mapear la segunda planta, asegúrese de colocar la estación en esa planta durante el proceso de mapeo. Después, cuando desee limpiar una planta específica, seleccione el mapa pertinente en la aplicación.
Para crear su primer mapa con la aplicación Philips HomeRun, solo tiene que tocar el botón "Create map" (Crear mapa) en la pantalla de inicio justo después de vincular el robot con la aplicación o si no se ha creado ningún mapa anteriormente. Una vez que el robot haya vuelto a la estación, podrá ver su nuevo mapa en la aplicación. Para crear más mapas, vaya a "My maps" (Mis mapas) en el menú principal y haga clic en "Create map" (Crear mapa).
Importante:
La siguiente información solo se aplica a las series 7000 y 3000.
Para crear un mapa de una planta adicional, la estación debe colocarse allí durante el proceso de mapeo. Es importante que el robot comience desde la estación y vuelva a ella cuando finalice el proceso de mapeo. Para crear un mapa nuevo, vaya a "My maps" (Mis mapas) en el menú principal de la aplicación HomeRun y haga clic en "Create map" (Crear mapa) o seleccione el icono "más" en la esquina superior derecha. A continuación, siga las instrucciones de la aplicación.
El robot puede generar un mapa de cada planta de su casa hasta un máximo de cinco mapas. Puede bloquear hasta tres mapas para evitar que se sobrescriban:
La siguiente información solo se aplica a las series 7000 y 3000.
Una vez que haya creado uno o más mapas, puede configurar zonas de limpieza restringidas en la aplicación Philips HomeRun:
La siguiente información solo se aplica a la serie 2000.
Para crear su primer mapa con la aplicación Philips HomeRun, solo tiene que tocar el botón "Create map" (Crear mapa) en la pantalla de inicio justo después de vincular el robot con la aplicación o si no se ha creado ningún mapa anteriormente. También puede hacer clic en el icono del engranaje en la esquina superior derecha y seleccionar "My maps" (Mis mapas), seguido del icono "más" en la esquina superior derecha. A continuación, siga las instrucciones de la aplicación. Una vez que el robot haya vuelto a la estación, podrá ver su nuevo mapa en la aplicación. Para crear más mapas, acceda al menú principal y seleccione "My maps" (Mis mapas).
Importante:
La siguiente información solo se aplica a la serie 2000.
Para crear un mapa nuevo, vaya a "My maps" (Mis mapas) en el menú principal de la aplicación HomeRun y haga clic en "Create map" (Crear mapa) o seleccione el icono "más" en la esquina superior derecha. A continuación, siga las instrucciones de la aplicación.
El robot puede generar un mapa de cada planta de su casa hasta un máximo de cinco mapas.
Una vez creado el mapa de la planta adicional, podrá usar el robot incluso si la estación está en otra planta. Solo tiene que seleccionar el mapa correcto en la aplicación y el robot estará listo para usar:
Una vez que haya creado uno o más mapas, puede configurar zonas de limpieza restringidas en la aplicación Philips HomeRun:
Para crear un mapa para una planta específica, es crucial colocar la estación en la planta de la que quiere crear el mapa. El robot debe permanecer en la estación durante el procedimiento de mapeo. Si desea crear un mapa de la segunda planta, la estación debe colocarse allí durante el mapeo. Después, puede elegir el mapa pertinente en la aplicación según la planta que desee limpiar.
Cómo crear un mapa
Pulse el botón de encendido del robot o toque el icono de inicio en la aplicación para crear un mapa después de emparejar el robot con la aplicación.
Si ya ha creado un mapa y desea crear otro:
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XU2100/20, XU2100/10, XU2000/10. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
Contacto con Philips
Estaremos encantados de ayudarte.