Cómo limpiar mi robot aspirador Philips HomeRun

La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 6000.

Mantenimiento del depósito de polvo

Abra y vacíe el depósito de polvo (imagen 1).

Retire el filtro (imagen 2).

Retire el polvo del interior del filtro y del depósito de polvo con un cepillo pequeño (imagen 3).

Utilice agua limpia para enjuagar el depósito de polvo y el filtro, y sacuda las gotas de agua del depósito de polvo y el filtro (imagen 4). Nota: Tras la limpieza, deje que el depósito de polvo y el filtro se sequen completamente (imagen 5). No utilice agua caliente ni detergentes.

Mantenimiento de la mopa

En primer lugar, desmonte el conjunto de la mopa y separe la mopa de él.

Utilice agua limpia para enjuagar el conjunto de la mopa. Tenga cuidado de no frotar con demasiada fuerza, ya que podría causar daños.

Una vez limpios, deje que tanto el conjunto de la mopa como la propia mopa se sequen por completo. A continuación, vuelva a colocar el conjunto antes de volver a utilizarlo.

Mantenimiento del cepillo de medio rango y el lateral

Retire el conjunto de la mopa (imagen 6).

Abra la cubierta de medio rango y saque el cepillo giratorio de medio rango (imagen 7).

Elimine los residuos o el pelo del cepillo giratorio de medo rango con un cepillo pequeño (imagen 8).

Extraiga el cepillo lateral y elimine el pelo que haya en él (imagen 9).

Mantenimiento de la rueda motriz y la rueda omnidireccional

Elimine la suciedad o el pelo de la rueda motriz con un cepillo pequeño.

Elimine la suciedad o el pelo de la rueda omnidireccional con un cepillo pequeño.

Una mano sosteniendo un cepillo y un aspirador.

Limpieza de los sensores y los contactos de carga

Es importante limpiar periódicamente los sensores del robot. Utilice un paño seco o un cepillo pequeño para eliminar el polvo que haya en ellos (imagen 10).

Limpie también los contactos de carga del robot con regularidad, pero evite utilizar un paño húmedo, ya que podría dañarlos. Utilice un paño seco o un cepillo pequeño para eliminar el polvo de los contactos de carga (imagen 11).

Limpieza del depósito de agua

Para empezar, drene el agua sucia del depósito abriendo la tapa (imágenes 12 y 13).

A continuación, abra la tapa de agua limpia y coloque el depósito bajo el grifo para llenarlo de agua limpia. Es importante supervisar el nivel de agua dentro del depósito mientras se añade agua limpia para evitar que se llene en exceso (imagen 14).

Si necesita limpiar el depósito de agua, suelte los pestillos laterales y extraiga el depósito de agua limpia. Después de extraerlo, utilice un paño o enjuáguelo con agua limpia para eliminar la suciedad. Evite frotar el depósito con fuerza con un cepillo, ya que podría dañarlo y afectar a su uso correcto (imágenes 15 y 16).

Limpieza de la estación base

Para limpiar la rampa de la estación base, levante las hebillas redondas de ambos lados y desmóntela. Después de la limpieza, presione la rampa hacia abajo para volver a montarla.

Retire el resalte de limpieza de la estación base y enjuáguelo para eliminar el barro y la suciedad.