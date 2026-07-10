Cómo limpiar mi robot aspirador Philips HomeRun

Para mantener el robot aspirador y friegasuelos Philips HomeRun en buen estado, lea el siguiente artículo sobre la limpieza y el mantenimiento del robot.
La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 7000.
Vacíe el depósito de polvo después de cada sesión de limpieza (solo para el modelo XU7000)
Limpie la almohadilla de la mopa lavable
Limpia el cepillo principal
Limpia el cepillo lateral
Limpie los contactos de carga y los sensores
Sustituya la bolsa del polvo (solo aplicable al modelo XU7100). Nota: Vea el vídeo de la sección "Estación con vaciado automático".
Limpieza del filtro de aire lavable
En función del modelo, eche un vistazo a nuestro vídeo sobre cómo realizar el mantenimiento del robot a continuación.
La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 3000.
Vacíe el depósito de polvo después de cada sesión de limpieza (solo para el modelo XU3000)
Limpieza del filtro de aire lavable
Limpie la almohadilla de la mopa lavable
Enjuague y llene el depósito de agua
Limpia el cepillo principal
Limpia el cepillo lateral
Limpie los contactos de carga y los sensores
Sustituya la bolsa del polvo (solo aplicable a los modelos XU3100 y XU3110). Nota: Vea el vídeo de la sección "Estación con vaciado automático".
En función del modelo, eche un vistazo a nuestro vídeo sobre cómo realizar el mantenimiento del robot a continuación.
La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 2000.
Vacíe el depósito de polvo después de cada sesión de limpieza (solo para el modelo XU2000)
Limpieza del filtro de aire lavable
Limpie la almohadilla de la mopa lavable
Enjuague y llene el depósito de agua
Limpia el cepillo principal
Limpia el cepillo lateral
Limpie los contactos de carga y los sensores
Sustituya la bolsa del polvo (solo aplicable al modelo XU2100). Nota: Vea el siguiente vídeo.
La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 6000. Mantenimiento del depósito de polvo
Abra y vacíe el depósito de polvo (imagen 1).
Retire el filtro (imagen 2).
Retire el polvo del interior del filtro y del depósito de polvo con un cepillo pequeño (imagen 3).
Utilice agua limpia para enjuagar el depósito de polvo y el filtro, y sacuda las gotas de agua del depósito de polvo y el filtro (imagen 4). Nota: Tras la limpieza, deje que el depósito de polvo y el filtro se sequen completamente (imagen 5). No utilice agua caliente ni detergentes.
Mantenimiento de la mopa
En primer lugar, desmonte el conjunto de la mopa y separe la mopa de él.
Utilice agua limpia para enjuagar el conjunto de la mopa. Tenga cuidado de no frotar con demasiada fuerza, ya que podría causar daños.
Una vez limpios, deje que tanto el conjunto de la mopa como la propia mopa se sequen por completo. A continuación, vuelva a colocar el conjunto antes de volver a utilizarlo.
Mantenimiento del cepillo de medio rango y el lateral
Retire el conjunto de la mopa (imagen 6).
Abra la cubierta de medio rango y saque el cepillo giratorio de medio rango (imagen 7).
Elimine los residuos o el pelo del cepillo giratorio de medo rango con un cepillo pequeño (imagen 8).
Extraiga el cepillo lateral y elimine el pelo que haya en él (imagen 9).
Mantenimiento de la rueda motriz y la rueda omnidireccional
Elimine la suciedad o el pelo de la rueda motriz con un cepillo pequeño.
Elimine la suciedad o el pelo de la rueda omnidireccional con un cepillo pequeño.
Una mano sosteniendo un cepillo y un aspirador.
Limpieza de los sensores y los contactos de carga
Es importante limpiar periódicamente los sensores del robot. Utilice un paño seco o un cepillo pequeño para eliminar el polvo que haya en ellos (imagen 10).
Limpie también los contactos de carga del robot con regularidad, pero evite utilizar un paño húmedo, ya que podría dañarlos. Utilice un paño seco o un cepillo pequeño para eliminar el polvo de los contactos de carga (imagen 11).
Limpieza del depósito de agua
Para empezar, drene el agua sucia del depósito abriendo la tapa (imágenes 12 y 13).
A continuación, abra la tapa de agua limpia y coloque el depósito bajo el grifo para llenarlo de agua limpia. Es importante supervisar el nivel de agua dentro del depósito mientras se añade agua limpia para evitar que se llene en exceso (imagen 14).
Si necesita limpiar el depósito de agua, suelte los pestillos laterales y extraiga el depósito de agua limpia. Después de extraerlo, utilice un paño o enjuáguelo con agua limpia para eliminar la suciedad. Evite frotar el depósito con fuerza con un cepillo, ya que podría dañarlo y afectar a su uso correcto (imágenes 15 y 16).
Limpieza de la estación base
Para limpiar la rampa de la estación base, levante las hebillas redondas de ambos lados y desmóntela. Después de la limpieza, presione la rampa hacia abajo para volver a montarla.
Retire el resalte de limpieza de la estación base y enjuáguelo para eliminar el barro y la suciedad.
Nota: Después de la limpieza, deje que la rampa de la estación base, el resalte de limpieza y la superficie interna se sequen lo suficiente antes de volver a montarlos.
Para los modelos XU7100, XU3100 y XU3110, que se suministran con la estación con vaciado automático, cuando la bolsa del polvo esté llena, retírela y coloque una nueva en la estación con vaciado automático.
En función del modelo, eche un vistazo a nuestro vídeo sobre cómo realizar el mantenimiento del robot a continuación.
Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, contáctenos para obtener más ayuda.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:XU2100/20 , XU2100/10 , XU2000/10 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›