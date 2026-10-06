Cómo y cuándo sustituir la bolsa del polvo de mi robot aspirador Philips HomeRun
Para saber cuándo y cómo sustituir la bolsa del polvo de los modelos de robot aspirador y friegasuelos Philips HomeRun XU7100, XU2100 y XU3100, lea nuestro artículo a continuación.
Los modelos de robot aspirador y friegasuelos Philips HomeRun XU7100 y XU3100 llevan una estación con vaciado automático. Después de la limpieza, el depósito de polvo del robot se vacía automáticamente en la bolsa desechable de la estación con vaciado automático.
En función del entorno en que esté la casa, la frecuencia de limpieza y el número de mascotas, la bolsa desechable puede durar hasta 30 días antes de que sea necesario sustituirla.
Nota:
En la aplicación Philips HomeRun, puede especificar sus preferencias de vaciado automático, como la frecuencia de vaciado del depósito de polvo. Para ello, toque el menú principal (3 barras horizontales) y seleccione "Ajustes de vaciado automático".
Para solicitar un nuevo juego de bolsas, toque el menú principal (3 barras horizontales) y seleccione "Buscar accesorios". También las encontrará en nuestro sitio web, Bolsas de polvo de repuesto XV1472 para la serie XU7100 y Bolsas de polvo de repuesto FC8022 para las series XU3100 y XU2100.
La siguiente información solo se aplica al modelo 7100.
Abra la tapa de la estación con vaciado automático.
Utilice el asa de la bolsa para el polvo para extraerla de la estación con vaciado automático y deséchela (ver imagen A).
Coloque una nueva bolsa para el polvo en la estación con vaciado automático. Para ello, deslice la pieza de cartón en la ranura que se muestra en la estación (ver imagen B).
Nota: El número de modelo de la bolsa de polvo de repuesto es XV1472.
Consulte el siguiente vídeo sobre cómo sustituir la bolsa de polvo.
La siguiente información se aplica a los modelos XU5100.
Si el LED naranja del centro de la estación parpadea, indica que la bolsa de polvo está llena, no está colocada o no se ha colocado correctamente.
Abra la tapa de la estación (imagen A).
Pulse el botón de liberación y empuje el soporte para bolsas hacia un lado (imagen B).
Retire la bolsa de polvo (imagen C).
Deseche la bolsa de polvo usada (imagen D).
Deslice la pieza de cartón de la nueva bolsa del polvo en el soporte para bolsas (imagen E).
Vuelva a colocar el soporte para bolsas en su posición vertical hasta que oiga un clic (imagen F).
Cierre la tapa de la estación.
Nota: El número de modelo de la bolsa de polvo de repuesto es FC8022.
Si las soluciones anteriores no le ayudan a resolver el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
La siguiente información se aplica a los modelos XU3100, XU3110 y XU2100.
Cuando el LED naranja de la estación con vaciado automático parpadee para indicar que la bolsa de polvo está llena:
Abra la tapa de la estación con vaciado automático (ver imagen A).
Pulse el botón de liberación y empuje el soporte para bolsas hacia un lado. (ver imagen B).
extraiga y deseche la bolsa de polvo (imagen C).
Deslice la pieza de cartón de la bolsa del polvo en el soporte para bolsas (ver imagen D).
Vuelva a colocar el soporte para bolsas en pie hasta que oiga un clic y cierre la tapa de la estación con vaciado automático (imagen E).
Nota: El número de modelo de la bolsa de polvo de repuesto es FC8022.
Consulte el siguiente vídeo sobre cómo sustituir la bolsa de polvo.
Si las soluciones anteriores no le ayudan a resolver el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:XU5100/10, XU5100/20, XU2100/10. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›