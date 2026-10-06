Cómo y cuándo sustituir la bolsa del polvo de mi robot aspirador Philips HomeRun

La siguiente información se aplica a los modelos XU5100.

Si el LED naranja del centro de la estación parpadea, indica que la bolsa de polvo está llena, no está colocada o no se ha colocado correctamente.

Abra la tapa de la estación (imagen A).

Pulse el botón de liberación y empuje el soporte para bolsas hacia un lado (imagen B).

Retire la bolsa de polvo (imagen C).

Deseche la bolsa de polvo usada (imagen D).

Deslice la pieza de cartón de la nueva bolsa del polvo en el soporte para bolsas (imagen E).

Vuelva a colocar el soporte para bolsas en su posición vertical hasta que oiga un clic (imagen F).

Cierre la tapa de la estación.

Nota: El número de modelo de la bolsa de polvo de repuesto es FC8022.

Si las soluciones anteriores no le ayudan a resolver el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.