¿Se puede lavar el depósito de agua de mi robot aspirador Philips HomeRun en el lavavajillas?

Dado que los depósitos de agua de las series 2000 y 2100 son un poco diferentes, a continuación se indican los pasos adecuados para su modelo.

Los siguientes pasos se aplican a la limpieza del depósito de agua de los modelos XU2000:

Pulse el botón de liberación del depósito de agua y tire de él para extraerlo del robot (consulte la imagen 1A).

Retire el depósito de polvo del depósito de agua (consulte la imagen 1B).

Enjuague el depósito con agua del grifo y seque el exterior con un paño (consulte la imagen 1C). Nota: No utilice detergentes.

Mantenga la tapa de sellado del depósito abierta y deje que el interior se seque al aire.

Vuelva a colocar el depósito de polvo en el depósito de agua (imagen 1D).

Llene el depósito de agua y vuelva a colocarlo (consulte la imagen 1E).



Nota: Asegúrese de que el exterior del depósito de agua esté seco y no utilice detergentes de limpieza.



Consulte los siguientes vídeos en función del modelo de robot para realizar un mantenimiento paso a paso.





Los siguientes pasos se aplican a la limpieza del depósito de agua de los modelos XU2100 (con estación).

Pulse el botón de liberación del depósito de agua y tire de él para extraerlo del robot (consulte la imagen 2A).

Abra la tapa del depósito de agua (consulte la imagen 2B).

Enjuague el depósito con agua del grifo y seque el exterior con un paño (consulte las imágenes 2C, 2D y 2E). Nota: No utilice detergentes.

Mantenga la tapa de sellado del depósito abierta y deje que el interior se seque al aire.