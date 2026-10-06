¿Se puede lavar el depósito de agua de mi robot aspirador Philips HomeRun en el lavavajillas?
El depósito de agua del robot aspirador y friegasuelos Philips HomeRun no se puede lavar en el lavavajillas, pero eche un vistazo a nuestro artículo para saber cómo limpiarlo.
La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 7000.
Pulse el botón de liberación del depósito de agua y deslícelo para extraerlo del robot (consulte la imagen siguiente).
Coloque la tapa del depósito de agua.
Enjuague el exterior del depósito con agua y séquelo con un paño limpio y seco.
Consulte los siguientes vídeos en función del modelo de robot paras realizar un mantenimiento paso a paso.
La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 3000.
Pulse el botón de liberación del depósito de agua y tire de él para extraerlo del robot (consulte la imagen A).
Retire el depósito de polvo del depósito de agua (consulte la imagen B).
Enjuague el depósito con agua del grifo y seque el exterior con un paño (consulte la imagen C). Nota: No utilice detergentes.
Mantenga la tapa de sellado del depósito abierta y deje que el interior se seque al aire.
Vuelva a colocar el depósito de polvo en el depósito de agua (imagen D).
Llene el depósito de agua y vuelva a colocarlo (consulte la imagen E).
Nota: Asegúrese de que el exterior del depósito de agua esté seco y no utilice detergentes de limpieza.
Vea los siguientes vídeos en función del modelo de robot para consultar instrucciones paso a paso de mantenimiento. Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, póngase en contacto con nosotros para obtener ayuda.
Dado que los depósitos de agua de las series 2000 y 2100 son un poco diferentes, a continuación se indican los pasos adecuados para su modelo. Los siguientes pasos se aplican a la limpieza del depósito de agua de los modelos XU2000:
Pulse el botón de liberación del depósito de agua y tire de él para extraerlo del robot (consulte la imagen 1A).
Retire el depósito de polvo del depósito de agua (consulte la imagen 1B).
Enjuague el depósito con agua del grifo y seque el exterior con un paño (consulte la imagen 1C). Nota: No utilice detergentes.
Mantenga la tapa de sellado del depósito abierta y deje que el interior se seque al aire.
Vuelva a colocar el depósito de polvo en el depósito de agua (imagen 1D).
Llene el depósito de agua y vuelva a colocarlo (consulte la imagen 1E).
Nota: Asegúrese de que el exterior del depósito de agua esté seco y no utilice detergentes de limpieza.
Consulte los siguientes vídeos en función del modelo de robot para realizar un mantenimiento paso a paso.
Los siguientes pasos se aplican a la limpieza del depósito de agua de los modelos XU2100 (con estación).
Pulse el botón de liberación del depósito de agua y tire de él para extraerlo del robot (consulte la imagen 2A).
Abra la tapa del depósito de agua (consulte la imagen 2B).
Enjuague el depósito con agua del grifo y seque el exterior con un paño (consulte las imágenes 2C, 2D y 2E). Nota: No utilice detergentes.
Mantenga la tapa de sellado del depósito abierta y deje que el interior se seque al aire.
Llene el depósito de agua y vuelva a colocarlo (consulte la imagen 2F).
La siguiente información se aplica a los modelos de la serie 6000.
Para empezar, vacíe el agua sucia abriendo la tapa del depósito.
A continuación, abra la tapa de agua limpia y coloque el depósito bajo el grifo para llenarlo de agua limpia. Asegúrese de controlar el nivel de agua para evitar que se llene en exceso.
Si necesita limpiar el depósito de agua, suelte los pestillos laterales y extraiga el depósito de agua limpia. Enjuague la superficie con agua limpia o límpiela con un paño, pero no la frote con un cepillo para evitar daños.
Por último, limpie el depósito de agua sucia enjuagándolo con agua o con un cepillo para eliminar la suciedad del interior.
Si las soluciones anteriores no resuelven el problema, contáctenos para obtener ayuda.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:XU2100/20, XU2100/10, XU2000/10. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›