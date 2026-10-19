¿Cómo hago masa para pizza o pan con mi máquina de hacer pasta Philips?
Para aprender a usar la máquina de hacer pasta Philips para hacer masa para pizza o pan, entre otros, lea nuestro artículo a continuación.
Encienda la máquina de hacer pasta. Si dispone de una máquina de hacer pasta con pesaje automático, seleccione el programa para pasta normal, de huevo o con sabores (al no tener que seguir el cálculo del líquido, no importa el programa que elija).
Coloque todos los ingredientes secos en la cámara de amasado y cierre la tapa.
Comience a amasar pulsando el botón de inicio.
Vierta los ingredientes líquidos lentamente por las ranuras de la tapa. Nota: Para aparatos con pesaje automático, en lugar de seguir la cantidad calculada de agua que aparece en la pantalla, cíñase a la receta.
Deje que la máquina de hacer pasta amase durante 3 minutos, como se indica en la pantalla. Cuando el temporizador llegue a 00:00, detenga la máquina de hacer pasta pulsando el botón de inicio/pausa o de encendido/apagado.
Desenchufe el aparato y retire la masa de la cámara de amasado. Deje que la masa suba y proceda de la forma habitual.
Nota:
No deje la máquina de hacer pasta desatendida mientras amasa y no use la función de extrusión.
Desenchufe siempre el aparato antes de introducir la mano en la cámara de amasado.
Consulte también los vídeos que aparecen a continuación para ver recetas de ejemplo de masa para pan y pizza. Contáctenos para obtener asistencia si los pasos y los vídeos no le ayudan a conseguir el resultado óptimo de la masa.
250 g de harina blanca 25 g de aceite de oliva ½ cucharadita de azúcar ½ cucharadita de sal ½ paquete de levadura rápida 140 ml de agua caliente
500 g de harina de trigo integral 20 g de levadura seca 1 cucharadita de sal 1,5 cucharadita de aderezo para pan 350 ml de agua tibia ( opcional: 20-40 g de semillas, por ejemplo, de girasol o calabaza Tiempo de cocción: 45-60 minutos a 180 °C
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:HR2660/00, HR2665/93, HR2665/96.