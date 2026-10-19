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Asistencia de Philips

¿Cómo hago masa para pizza o pan con mi máquina de hacer pasta Philips?

Para aprender a usar la máquina de hacer pasta Philips para hacer masa para pizza o pan, entre otros, lea nuestro artículo a continuación.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HR2660/00, HR2665/93, HR2665/96.

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