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Asistencia de Philips

¿Son mis biberones Philips Avent compatibles entre sí?

Para saber qué biberones y tetinas Philips Avent son compatibles entre sí, consulte la siguiente información.

En las 4 secciones siguientes, encontrará todo lo que necesita saber sobre la compatibilidad de Philips Avent:

  • Natural y Natural Response 

  • Natural de cristal 

  • Anticólicos 

  • Sistema AirFree.

Cada sección muestra una combinación diferente de elementos, junto con una marca de verificación o una cruz para indicar si es compatible.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCY903/71, SCY903/01, SCY903/63. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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