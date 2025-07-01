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Asistencia de Philips

¿Cómo se usa el menú de mi aspiradora sin cable Philips 7000/8000?

Para saber qué puede hacer con el menú de la pantalla de su aspiradora sin cable Philips 7000 o 8000, vea el siguiente vídeo (0:00-1:03). Nota: El título del vídeo incluye la serie 8000, pero también se aplica a la serie 7000, que tiene el mismo menú.
 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XC8055/01, XC7057/01, XC7055/01. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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