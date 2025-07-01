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La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: XC8055/01, XC7057/01, XC7055/01. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Cómo se usa el menú de mi aspiradora sin cable Philips 7000/8000?
Cuándo limpiar/sustituir el paño de mi aspiradora sin cable de Philips
¿Cuánto tiempo debo cargar el aspirador sin cable Philips?
¿Cuándo debo cambiar la batería de mi aspiradora sin cable Philips?
¿Dónde se encuentra el número de modelo/serie de mi aspirador Philips?