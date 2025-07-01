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La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCD643/26.
¿Por qué mi cámara para bebés conectada de Philips Avent está caliente?
¿Qué nivel de seguridad tienen los datos almacenados en la cámara para bebés conectada?
¿Cómo puedo conectar mi cámara para bebés conectada de Philips Avent?
¿Por qué necesito una cuenta de la aplicación Philips Avent Baby Monitor+?
¿Cómo puedo restablecer mi cámara para bebés conectada de Philips Avent?
¿Qué debo hacer antes de desechar mi cámara para bebés conectada?
¿Cómo puedo conectar mis dispositivos a la aplicación Philips Avent Baby Monitor+?
¿Cómo puedo cambiar los ajustes de sensibilidad de sonido y movimiento?
¿Puedo conectar la cámara del bebé a una unidad de padres de otro vigilabebés?