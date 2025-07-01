Asistencia de Philips ¿Puedo conectar la cámara del bebé a una unidad de padres de otro vigilabebés?

No. La unidad de padres del vigilabebés conectado Philips Avent (SCD921, SCD923) y el vigilabebés conectado Premium (SCD971, SCD973) solo se pueden conectar a la unidad del bebé incluida en el mismo paquete del producto. Por ejemplo, no se puede conectar a la cámara para bebés conectada de Philips Avent (SCD641, SCD643).



Si desea ver más de una cámara para bebés y unidades del bebé, puede conectarlas a la aplicación Philips Avent Baby Monitor+.