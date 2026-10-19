¿Cómo limpio y mantengo la cafetera espresso Philips Barista Brew?

Parte delantera de la máquina:

Cada semana, puede limpiar la parte delantera de la cafetera con un paño húmedo para eliminar las manchas y los restos de café.



Bandeja de goteo:

Asegúrese de vaciar la bandeja de goteo a diario o cuando aparezca el indicador rojo de “bandeja de goteo llena”. Para limpiar la bandeja de goteo cada semana, quítela y enjuáguela bajo el grifo con un poco de detergente líquido. También puede limpiar la bandeja de goteo en el lavavajillas.



Depósito de agua:

Enjuague el depósito de agua bajo el grifo una vez a la semana.



Puede encontrar pasos más detallados sobre la limpieza y el mantenimiento en el manual de usuario de la cafetera espresso Philips Barista Brew.

