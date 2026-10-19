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Asistencia de Philips

¿Cómo limpio y mantengo la cafetera espresso Philips Barista Brew?

Para mantener la mejor calidad del café, siga nuestras instrucciones y mire el siguiente vídeo sobre cómo limpiar y mantener la cafetera espresso Philips Barista Brew.
 

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: PSA3218/10, PSA3228/01, PSA3228/41.

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