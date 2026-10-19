¿Cómo limpio y mantengo la cafetera espresso Philips Barista Brew?
Para mantener la mejor calidad del café, siga nuestras instrucciones y mire el siguiente vídeo sobre cómo limpiar y mantener la cafetera espresso Philips Barista Brew.
Asegúrese de que la cafetera está lista para su uso, que el depósito de agua está lleno de agua y retire (si está presente) el portafiltros del cabezal de salida del café. Coloque un recipiente debajo del cabezal de salida. Pulse el botón de espreso para preparar un poco de agua caliente. Cuando la cafetera termine de preparar agua caliente, limpie el cabezal de salida del café con el cepillo de limpieza y elimine las partículas o la grasa del café.
Para mantener el portafiltros limpio, así como la cesta de filtro, enjuáguelos por dentro y por fuera después de cada uso. Deje que la cesta de filtro y el mango se sequen al aire y, a continuación, vuelva a colocarlos.
Una vez al mes o cuando los orificios de la cesta o la salida del portafiltros estén obstruidos, debe utilizar las pastillas desengrasantes para cafeteras Philips (CA6704) o la patilla de limpieza para desatascar los orificios.
Después de cada uso, limpie bien el tubo de agua caliente y vapor con un paño húmedo. Ponga en marcha la función de vapor entre cinco y diez segundos para enjuagar el tubo por dentro y asegúrese de que no está obstruido. Para la limpieza mensual, utilice el limpiador del circuito de leche de Philips (CA6705) para limpiar el tubo de vapor.
Nota: cuando el tubo de vapor se obstruya, utilice el extremo grueso de la herramienta de limpieza para limpiar el orificio del del tubo de agua caliente y vapor.
Parte delantera de la máquina: Cada semana, puede limpiar la parte delantera de la cafetera con un paño húmedo para eliminar las manchas y los restos de café. Bandeja de goteo: Asegúrese de vaciar la bandeja de goteo a diario o cuando aparezca el indicador rojo de “bandeja de goteo llena”. Para limpiar la bandeja de goteo cada semana, quítela y enjuáguela bajo el grifo con un poco de detergente líquido. También puede limpiar la bandeja de goteo en el lavavajillas. Depósito de agua: Enjuague el depósito de agua bajo el grifo una vez a la semana. Puede encontrar pasos más detallados sobre la limpieza y el mantenimiento en el manual de usuario de la cafetera espresso Philips Barista Brew.
La cafetera espresso Philips Barista Brew cuenta con un molinillo de café que le permite controlar aún más los resultados de la preparación. Para evitar que la salida de café molido se obstruya, limpie el molinillo y la salida de café molido cada dos semanas con el cepillo de limpieza del molinillo (consulte la imagen a continuación). Para obtener instrucciones de limpieza más detalladas, consulte el manual del usuario.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos:PSA3218/10, PSA3228/01, PSA3228/41.