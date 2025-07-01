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Asistencia de Philips

¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?

Durante el proceso de fabricación, Philips añade una gota de grasa blanca a la patilla metálica giratoria situada debajo de la unidad de corte de muchos cortapelos, afeitadoras y barberos.

Esta grasa está diseñada para estar siempre presente y mantener la patilla lubricada durante toda la vida útil del producto.

Nota:

  • Para garantizar un rendimiento óptimo del producto, no limpie esta grasa.
  • No es necesario añadir más lubricación a la patilla.
  • La grasa puede aguantar la limpieza rutinaria del producto.

¿Por qué hay grasa blanca en el interior de mi afeitadora/recortador/cortapelos Philips?

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HC9721/15, HC5735/15, HC7721/15. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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