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En algunas situaciones, es posible recuperar una racha de cepillado en la aplicación Sonicare For Kids.
Si sigue teniendo problemas con la aplicación Sonicare For Kids, contáctenos directamente a través de Contactar con atención al cliente de Philips | Philips.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HX6600/52, HX6600/12, HX6600/13. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Qué sucede con los datos de la aplicación Sonicare For Kids si cambio de dispositivo?
¿Cómo debo cargar mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo restauro la racha de cepillado en la aplicación Sonicare For Kids?
¿En qué países está disponible la aplicación Sonicare?
¿Qué cabezal de cepillado es el adecuado para mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo puedo registrar el cepillo dental Sonicare?
¿Puedo sustituir la batería de mi cepillo dental Sonicare?
¿Cómo se limpia mi cepillo dental Philips Sonicare?
¿Cómo conecto el cepillo dental a la aplicación Sonicare?