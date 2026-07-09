¿Qué puedo utilizar para cargar mis productos Philips con carga USB?

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La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: HS5980/15 , HS9980/15 , HS7980/15 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Puedo sustituir la batería de mi afeitadora Philips?
¿Sirve la Philips Head Pro para todo tipo de cabellos y etnias?
¿Puedo usar mi Philips Head Pro en la ducha?
¿Debo afeitarme en dirección contraria al crecimiento del vello con mi Philips Head Pro?
¿Cómo activo el bloqueo para viajes de mi Philips Head Pro?