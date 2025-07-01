La principal prestación de nuestra tetina Natural Response es que se comporta de forma similar al pecho, de modo que su bebé pueda succionar, tragar y respirar siguiendo su ritmo natural. Al igual que lo haría su bebé durante la lactancia materna. La leche solo sale de la tetina cuando el bebé succiona activamente. La tetina Natural Response no gotea. Su pequeño siempre tiene el control del flujo y puede succionar y parar cuando quiera. Tanto si está dando el pecho de forma natural como el biberón, la tetina Natural Response le ofrece la libertad de cambiar entre los dos métodos de alimentación.

En combinación con nuestra válvula AirFree, la tetina se mantiene llena de leche, no de aire. Proporciona comodidad durante la ingesta y está diseñada para reducir problemas comunes como los cólicos, el reflujo y los gases.

Es posible que su bebé necesite varios intentos para familiarizarse con la tetina Natural Response. Así que no se desanime si su pequeño rechaza la tetina después de varios intentos. El bebé puede tardar entre 2 y 3 intentos en encontrar la tetina que le gusta, especialmente al cambiar de un biberón de flujo libre.