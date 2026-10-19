Asistencia de Philips ¿Cómo uso mi extractor de leche eléctrico manos libres Philips Avent?

Aprender a montar y usar correctamente su extractor de leche eléctrico manos libres Philips Avent es crucial para garantizar una experiencia de extracción segura, cómoda y eficiente.

Utilice nuestras prácticas herramientas y vídeos para aprender todo lo que necesita saber, desde el montaje hasta la extracción, incluyendo la limpieza y la selección del tamaño de protectores para el pecho e insertos.

Medición del tamaño del pezón Elegir el tamaño correcto de protectores para el pecho e insertos es fundamental para disfrutar de una experiencia cómoda e indolora que optimice la extracción de leche. Vea el siguiente vídeo o pruebe nuestra herramienta de tamaños digital para encontrar el suyo. Cómo montarlo Vea nuestra videoguía para aprender a montar su extractor de forma rápida y sencilla. Instrucciones de desmontaje Siga esta videoguía para desmontar el extractor. Comprobación del ajuste Antes de empezar a extraer leche, vea este vídeo para comprobar de nuevo el ajuste de los protectores para el pecho y los insertos. Cómo utilizarlo Aprenda a extraer la leche cómodamente con el extractor. Limpieza y desinfección Aprenda a mantener su extractor limpio y listo para una sesión de extracción. ¿Necesita más ayuda? Si sigue necesitando ayuda para utilizar el extractor, visite a la página del producto y consulte el manual de usuario online, o contacte con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país.