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Asistencia de Philips

¿Cómo uso mi extractor de leche eléctrico manos libres Philips Avent?

Aprender a montar y usar correctamente su extractor de leche eléctrico manos libres Philips Avent es crucial para garantizar una experiencia de extracción segura, cómoda y eficiente.

Utilice nuestras prácticas herramientas y vídeos para aprender todo lo que necesita saber, desde el montaje hasta la extracción, incluyendo la limpieza y la selección del tamaño de protectores para el pecho e insertos.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF543/11, SCD553/11, SCF531/11. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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