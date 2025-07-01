ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Página de inicio de asistencia

Asistencia de Philips

¿Cuándo debo comprar un extractor de leche?

Le recomendamos que espere a que se acerque la fecha de parto para comprar un extractor, preferiblemente después de dar a luz, cuando inicie la lactancia materna.

Su cuerpo experimentará muchos cambios durante el proceso del embarazo y el parto, y cada bebé tiene diferentes hábitos de alimentación, por lo que resulta mucho más fácil familiarizarse con sus necesidades de extracción y elegir el modelo adecuado cuando nazca.

Le recomendamos que comience a explorar y conocer cuanto antes los diferentes tipos de extractores que ofrece Philips Avent, visite philips.com > Cuidado de la madre y del bebé > Extractores de leche y cuidado.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: SCF495/11 , SCD553/11 , SCF543/11 . Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

Preguntas frecuentes

Contacto con Philips

Estaremos encantados de ayudarte.

¿Buscas algo más?

Descubre todas las opciones de asistencia de Philips

Página de inicio de asistencia