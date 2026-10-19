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La afeitadora femenina de Philips incluye un cabezal de afeitado y un cabezal de corte. Mire los vídeos o lea el artículo a continuación para aprender a afeitar o recortar el vello de diferentes zonas del cuerpo.
Algunos modelos cuentan con dos velocidades. Seleccione la velocidad que le resulte más cómoda en la zona que desea afeitar. Para cambiar la posición de velocidad, cuando la afeitadora femenina esté encendida, pulse de nuevo el botón de encendido.
Consulte la caja o el manual de usuario para ver qué accesorios incluye su modelo.
La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRL138/00, BRL159/00, BRL149/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos ›
¿Se puede usar la lámina de afeitado en todo el cuerpo?
¿Puedo enjuagar los productos de depilación de Philips?
¿Cómo puedo afeitar o recortar el vello de diferentes partes del cuerpo para obtener los mejores resultados?
¿Cuándo tengo que sustituir la lámina de mi afeitadora femenina?
Tengo alergia al níquel. ¿Puedo utilizar este aparato?
¿Por qué mi producto tarda más de lo esperado en cargarse?
¿Dónde veo el número de serie y modelo de mi depiladora de Philips?
¿Puedo viajar con mi producto de arreglo personal o belleza de Philips?
¿Debo usar mi depiladora o afeitadora femenina Philips con la piel húmeda o seca?
¿Puedo utilizar mi afeitadora femenina Philips en el baño o en la ducha?
¿Cuál es la mejor forma de afeitarse con la afeitadora femenina Philips?
¿Cómo puedo retirar y colocar el cabezal de afeitado de mi afeitadora femenina Philips?
¿Cómo puedo limpiar mi afeitadora femenina Philips?
¿Cómo puedo colocar el peine-guía en el perfilador para la zona del bikini de Philips?
¿Qué puedo utilizar para cargar mis productos Philips con carga USB?
¿Por qué no se suministra ningún adaptador con el producto?