Asistencia de Philips ¿Cómo se usa el accesorio ProGuide?

ProGuide le ayuda a mantener el cabezal de depilación en el ángulo perfecto de 75° para obtener los mejores resultados, y estira la piel para hacer la depilación más cómoda.

Para usar la función ProGuide, siga estos pasos:

Retire la parte superior del cabezal depilador. Coloque el accesorio ProGuide en el cabezal depilador. Coloque la depiladora con el accesorio ProGuide sobre la piel y depile como de costumbre.

Mantenga siempre el accesorio ProGuide plano sobre la piel para aplicar el ángulo correcto. No incline el accesorio ProGuide hacia arriba.