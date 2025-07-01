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Asistencia de Philips

¿Cómo se usa el accesorio ProGuide?

ProGuide le ayuda a mantener el cabezal de depilación en el ángulo perfecto de 75° para obtener los mejores resultados, y estira la piel para hacer la depilación más cómoda.

Para usar la función ProGuide, siga estos pasos:

  1. Retire la parte superior del cabezal depilador.
  2. Coloque el accesorio ProGuide en el cabezal depilador.
  3. Coloque la depiladora con el accesorio ProGuide sobre la piel y depile como de costumbre.

Mantenga siempre el accesorio ProGuide plano sobre la piel para aplicar el ángulo correcto. No incline el accesorio ProGuide hacia arriba.

La información de esta página se aplica a los siguientes modelos: BRE708/00, BRE718/00, BRE719/00. Haga clic aquí para mostrar más números de productos  ›

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