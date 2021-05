Normalmente, después del primer mes, los bebés ganan peso, con una media entre 500 g y 1 kg durante los primeros seis meses. La leche materna es el primer alimento ideal, pero a partir de entonces, es necesario combinar la leche con alimentos sólidos para ayudar a que el bebé crezca y siga ganando unos 500 g al mes.

Muchos bebés pueden esperar hasta aproximadamente los seis meses para empezar a tomar otros alimentos además de la leche y en esta edad aprenden las habilidades necesarias para comer alimentos sólidos muy rápidamente. Sin embargo, cada bebé tiene un ritmo de desarrollo distinto, por lo que tal vez el suyo ya esté preparado antes de los seis meses. Solo tienes que asegurarte de no dar al bebé ningún alimento que no sea leche antes de los cuatro meses, ya que sus riñones y sistema digestivo no se han desarrollado completamente.

Empezar a comer sólidos es una fase muy emocionante, ya que el bebé aprende a disfrutar de sabores nuevos y variados.