El estreñimiento se define como dificultad, demora o dolor en el proceso de defecación (deposiciones).

En los primeros tres a cuatro meses, las deposiciones de los bebés son frecuentes (al menos dos o tres veces al día), líquidas y de color amarillo brillante. Del tercer al cuarto mes, las deposiciones serán menos frecuentes y no es raro que un bebé no defeque durante varios días. Mientras el bebé esté bien y feliz, no hay de qué preocuparse. Con la introducción de los alimentos sólidos, la frecuencia y el color de las deposiciones puede cambiar.

Los episodios de estreñimiento son raros en bebés a los que se les da el pecho, pero si aparecen, es posible que no estén tomando leche suficiente debido a una posición incorrecta o una mala colocación en el pecho. Compruebe con su comadrón o pediatra que la posición del bebé es correcta y que se puede enganchar bien al pecho.

El estreñimiento es un problema más habitual en los bebés alimentados con leche de fórmula. Los bebés que cambian de la lactancia materna a la leche de fórmula a menudo presentan estreñimiento. Una posible causa puede ser la presencia de sales cálcicas en la fórmula, que endurecen las deposiciones de algunos bebés. Otras causas pueden ser las siguientes: