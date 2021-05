Si tu bebé no se engancha bien al pecho, la leche no fluirá correctamente y puede que el bebé no obtenga suficiente. Tampoco será cómodo para ti ya que, si tienes las mamas demasiado llenas de leche, podrían hinchársele o podrían dolerte los pezones.



Este dolor puede estar causado porque el pezón queda demasiado cerca de la parte delantera de la boca del bebé. La posición correcta es en la parte de atrás, cerca de su paladar blando. Si continúas teniendo dificultades, pide consejo a los profesionales de la salud.