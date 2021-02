Luz potente y brillante, dirigida exactamente donde la necesites

Los mejores faros no son solo los más brillantes. Producir bombillas LED para coches cada vez más brillantes es fácil. Lo importante es lo que haces con la luz adicional. Un exceso de luz no controlada no es bueno para conducir, ya que puede causar reflejos peligrosos. Los faros LED de Philips con tecnología SafeBeam concentran la luz donde la necesitas. El patrón uniforme y preciso del haz cumple las normas de seguridad vial para faros halógenos. Con un control preciso de la luz, dispondrás de más visibilidad, lo que añadirá seguridad a tus viajes nocturnos.