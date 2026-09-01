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Descatalogado

BrillianceMonitor LCD, retroiluminación LED

220B4LPCB/01

Pantalla con diseño ecológico sostenible

La pantalla LED PowerSensor de Philips, que utiliza un 65 % de plásticos reciclados tras ser usados por el consumidor y una carcasa sin PVC y BFR, es ideal para una productividad ecológica

Ver todos los beneficios

con PowerSensor para ahorrar energía

Pantalla con diseño ecológico sostenible

  • B Line

  • 22" (55,9 cm)

  • 1680 x 1050

Carcasa sin PVC y BFR

La carcasa de este monitor de Philips está libre de retardo de llama bromado y cloruro de polivinilo (sin PVC y BFR)

TrueVision garantiza imágenes con calidad de laboratorio

TrueVision es una tecnología propiedad de Philips que utiliza un algoritmo avanzado para probar y alinear la pantalla del monitor, lo que proporciona un rendimiento definitivo de pantalla. Los monitores TrueVision de Philips están sintonizados de fábrica, lo que proporciona un color consistente y gran calidad de imagen.

Consumo de energía cero con interruptor de 0 vatios

Al pulsar el interruptor de 0 vatios, ubicado cómodamente en la parte posterior, puedes desconectar completamente el monitor de la fuente de alimentación de CA. Esto da como resultado un consumo de energía cero que reduce incluso más las emisiones de dióxido de carbono.

Especificaciones técnicas

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