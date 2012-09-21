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Descatalogado
Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos
Es un gusto usar esta pantalla tan delgada y atractiva. Las funciones esenciales como SmartContrast que garantizan imágenes ricas y brillantes la convierten en una buena opción.
V-Line
22" (55,9 cm)
Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.
Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.
4.5
de 4
15
Reseñas
93%
ha recomendado este producto
kgm83
21/09/2012
United Kingdom
philips led monitor 236v3lsb
VERY GOOD PICTURE QUALITY, VERY SMOOTH. WELL BUILT. HD PICTURE GREAT. IF YOU WANT A GOOD MONITOR, LOOK NO FURTHER.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V3LSB LED monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V3LSB LED monitor
08/11/2019
Italia
qualita' prodotto
ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V3LSB LED monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 236V3LSB LED monitor
Hollie
02/12/2013
België
dit product is volledig O.K.
Zeer goed product zonder problemen,werkt prima en ik zou het iedereen aanraden
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V3LSB LED monitor
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 226V3LSB LED monitor