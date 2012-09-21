ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Fotografía del producto delantera
  • Imagen principal
  • Fotografía del producto delantera
  • Imagen principal

Descatalogado

Monitor LCD con retroiluminación LED

220V3LSB/00

4.5

| (15) Reseñas | 93% ha recomendado este producto

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

Es un gusto usar esta pantalla tan delgada y atractiva. Las funciones esenciales como SmartContrast que garantizan imágenes ricas y brillantes la convierten en una buena opción.

Ver todos los beneficios

Disfruta de magníficas imágenes LED en colores vivos

  • V-Line

  • 22" (55,9 cm)

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

Tecnología LED para colores naturales

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Estético diseño delgado y brillante

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.5

de 4

15

Reseñas

93%

ha recomendado este producto

2
1

21/09/2012

United Kingdom

United Kingdom

philips led monitor 236v3lsb

VERY GOOD PICTURE QUALITY, VERY SMOOTH. WELL BUILT. HD PICTURE GREAT. IF YOU WANT A GOOD MONITOR, LOOK NO FURTHER.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 236V3LSB LED monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 236V3LSB LED monitor

08/11/2019

Italia

Italia

qualita' prodotto

ottimo prodotto. sarei interessato che qualcuno mi scrivess dove si trovano i suoi driver. grazie

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 236V3LSB LED monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 236V3LSB LED monitor

02/12/2013

België

België

dit product is volledig O.K.

Zeer goed product zonder problemen,werkt prima en ik zou het iedereen aanraden

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V3LSB LED monitor

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 226V3LSB LED monitor

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales según mis preferencias y comportamiento sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja fácilmente en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.