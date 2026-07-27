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  • Simplicidad con el monitor USB
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Descatalogado

Monitor LCD, retroiluminación LED

221S3UCS/00

Simplicidad con el monitor USB
Liberate con el nuevo monitor USB de Philips. Los puertos USB 2.0 de la laptop proporcionan video digital y energía al monitor con un solo cable.
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Un solo cable USB proporciona energía y video

Simplicidad con el monitor USB

  • Línea S

  • 21,5" (54,6 cm)

  • Monitor USB

Encendido instantáneo gracias a la tecnología LED

Los LED blancos son dispositivos de estado sólido que se iluminan completamente, con un brillo constante y un tiempo de inicio de ahorro de energía más rápido. Los LED no contienen mercurio, lo que permite un reciclaje y un proceso de deshecho ecológicos. Los LED permiten un mayor control de la regularidad de la retroiluminación de LCD, lo que da como resultado una relación de contraste elevada. Además, ofrece una reproducción de color superior gracias a un brillo constante a través de la pantalla.

Una sola conexión de portátil USB 2.0 para alimentación y vídeo

El monitor USB de Philips permite visualizar imágenes y obtener alimentación directamente desde los puertos USB del portátil mediante un solo cable USB. No se requieren cables de alimentación o vídeo adicionales, con lo que puedes disfrutar de conexión de bajo consumo sencilla mediante un solo cable entre el portátil y el monitor.

Consumo de energía muy reducido

El monitor USB utiliza retroiluminación LED de bajo consumo especial, que permite sencillamente obtener la alimentación de los puertos USB del portátil. Consume aproximadamente 9 vatios, lo que supone aproximadamente un 50% de reducción del consumo de energía en comparación con un monitor estándar.

Especificaciones técnicas

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Avisos legales

  1. En algunas ocasiones, si los 2 puertos USB de la computadora portátil no tienen suficiente salida de energía para el monitor, puede que sea necesario adquirir un adaptador opcional de CC.