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Descatalogado
223V5QSB6/00
Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfruta de imágenes LED vivas en esta pantalla de Philips. Equipada SmartControl Lite, es una opción fantástica.
V-Line
54,6 cm (21,5")
La pantalla AH-IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas AH-IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.
SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
3.3
de 4
3
Reseñas
Hyne
01/04/2018
Deutschland
Würde ich immer wieder kaufen
Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite
σοτος
30/07/2019
Ελλάδα
μετρια πραγματα
η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις
Esta reseña se realizó para 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
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jonni5698
19/03/2020
Ελλάδα
Comprador verificado
ΧΡΩΜΑ
KAKO XROMA DEN EXEI KALES RIUMISIS KAI KAKI ANALISI
Esta reseña se realizó para 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Fecha de uso 2019-02-19
Esta reseña se realizó para 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite
Fecha de uso 2019-02-19