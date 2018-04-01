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Descatalogado

Monitor LCD con SmartControl Lite

223V5QSB6/00

3.3

| (3) Reseñas

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

Disfruta de imágenes LED vivas en esta pantalla de Philips. Equipada SmartControl Lite, es una opción fantástica.

Ver todos los beneficios

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

  • V-Line

  • 54,6 cm (21,5")

La pantalla AH-IPS proporciona unas imágenes asombrosas con amplios ángulos de visualización

La pantalla AH-IPS proporciona unas imágenes asombrosas con amplios ángulos de visualización

La pantalla AH-IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas AH-IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Ajuste sencillo de pantalla con SmartControl Lite

SmartControl Lite es la siguiente generación de software que controla la interfaz de usuario del monitor basándose en iconos 3D. Esto permite al usuario configurar perfectamente parámetros del monitor como el color, brillo, calibración de la pantalla, multimedia, gestión de ID, etc. con el ratón.

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast para unos tonos negros con más matices

SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.3

de 4

3

Reseñas

4
1

01/04/2018

Deutschland

Deutschland

Würde ich immer wieder kaufen

Sehr gutes Produkt habe den Bildschirm angeschlossen hat sich von selbst erklärt.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 223V5QSB6 LCD-Monitor mit SmartControl Lite

30/07/2019

Ελλάδα

Ελλάδα

μετρια πραγματα

η οθονη αυτη ειναι πολλυ μετρια σε αποδοση και ποιοτητα . εχει πολλυ φωτισμο και δυσκολα την σεταρεις

Esta reseña se realizó para 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

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19/03/2020

Ελλάδα

Ελλάδα

Comprador verificado

ΧΡΩΜΑ

KAKO XROMA DEN EXEI KALES RIUMISIS KAI KAKI ANALISI

Esta reseña se realizó para 223V5QSB6 Οθόνη LCD με SmartControl Lite

Fecha de uso 2019-02-19

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Fecha de uso 2019-02-19

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