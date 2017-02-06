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Descatalogado
Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfruta de imágenes vibrantes en esta pantalla de Philips. Equipada con HDMI y altavoces estéreo, es una opción fantástica.
V-Line
24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)
SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.
4.2
de 4
6
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Personal
06/02/2017
España
Buen producto.
Soy consumidor de productos Philips y el monitor no me ha defraudado, aunque debo decir que los altavoces se pueden mejorar, no estan a la altura del monitor, la relación calidad precio es muy aceptable. En resumen creo que es un producto de calidad.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 240V5QDAB Monitor LCD con SmartControl Lite
MAKE
09/12/2018
Deutschland
240V5QDAB
Sehr guter Monitor, einfache Bedienung, gute Bildwiedergabe für den normalen Gebrauch.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 240V5QDAB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
BertOlof1962
28/10/2016
Sverige
Detta är en mycket bra datorskärm som uppfyller alla mina egna behov.
Dels så finns alla tänkbara anslutningar då den har den klassiska VGA till dagens DVI samt HDMI. Detta gör att den kan köras med varje dator som finns. Orsaken till att jag valde just denna skärm var att min tidigare datorskärm gick sönder i somras, och när detta hände så köptes en begagnad skärm, men som inte riktigt uppfyllde alla dom specifika krav för att kunna användas till allt möjligt. Som komplement så sitter det även ett mycket bra ljudkort som är för internt bruk för mitt 7.1 surround ljudsystem som gör att jag även kan njuta av mycket bra ljud också, inte minst vid streaming av dessa play kanaler som finns tillgängligt. Även mina egna DVD filmer kan nu ses och höras på ett sätt som jag aldrig tidigare har kunnat ta del av via mina datorer. Så nu uppfyller denna nya Philips skärm allt som önskas från min sida.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 240V5QDAB LCD-skärm med SmartControl Lite
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
Los cables HDMI varían en función de la región y los modelos.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse