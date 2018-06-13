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Descatalogado
Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfruta de imágenes vibrantes en esta pantalla de Philips. Equipada con HDMI y SmartControl Lite, es una opción fantástica.
V-Line
24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)
La pantalla IPS-ADS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS-ADS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.
4.2
de 4
5
Reseñas
80%
ha recomendado este producto
Aerin
13/06/2018
Nederland
Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs
Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite
Steve1
19/09/2017
Deutschland
Toller Monitor zu gutem Preis
Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
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Denis
17/11/2016
Danmark
Comprador verificado
Meget tilfreds
Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
Los cables HDMI varían en función de la región y los modelos.
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse