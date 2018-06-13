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Descatalogado

Monitor LCD con SmartControl Lite

240V5QDSB/01

4.2

| (5) Reseñas | 80% ha recomendado este producto

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

Disfruta de imágenes vibrantes en esta pantalla de Philips. Equipada con HDMI y SmartControl Lite, es una opción fantástica.

Ver todos los beneficios

Imágenes LED fantásticas con colores vivos

  • V-Line

  • 24 (23,8"/60,5 cm en diagonal)

Tecnología panorámica IPS-ADS para obtener gran precisión de imagen y color

Tecnología panorámica IPS-ADS para obtener gran precisión de imagen y color

La pantalla IPS-ADS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS-ADS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Pantalla ecológica sin mercurio

Los monitores de Philips con retroiluminación LED no contienen mercurio, una de las sustancias naturales más tóxicas que afectan a los seres humanos y a los animales. De esta forma, se reduce el impacto medioambiental de la pantalla a lo largo de su vida útil, desde la fabricación hasta el desecho.

El montaje VESA aporta flexibilidad

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

4.2

de 4

5

Reseñas

80%

ha recomendado este producto

3
1

13/06/2018

Nederland

Nederland

Voldoet helemaal aan mijn verwachting, kwaliteit en prijs

Zeer goed beeld, gebruikersvriendelijk en tegen een aantrekkelijke prijs

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

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Esta reseña se realizó para 240V5QDSB LCD-monitor met SmartControl Lite

19/09/2017

Deutschland

Deutschland

Toller Monitor zu gutem Preis

Wir haben zwei Stück und sind sehr zufrieden. Guter Monitor zu passablem Preis.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 240V5QDSB LCD-Monitor mit SmartControl Lite

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17/11/2016

Danmark

Danmark

Comprador verificado

Meget tilfreds

Har købtet 2 af dem, nemt montering, plug'n'play, uden problem. Bang for the bucks.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 240V5QDSB LCD-skærm med SmartControl Lite

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  2. Los cables HDMI varían en función de la región y los modelos.

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse