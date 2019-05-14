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Descatalogado
Imágenes LED fantásticas con colores vivos
Disfruta de unas imágenes llenas de vida con esta pantalla Philips. Las funciones esenciales como SmartContrast garantizan unas imágenes realmente brillantes.
V Line
59,9 cm (23,6")
La pantalla LED MVA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas, juegos y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visión extrapanorámico de 178°/178°, lo que se traduce en imágenes nítidas.
La calidad de imagen importa. Las pantallas habituales ofrecen buena calidad, pero sabemos que tú esperas más. Esta pantalla cuenta con una resolución Full HD de 1920 x 1080. Gracias al Full HD podrás disfrutar de unos detalles nítidos y de un gran brillo, así como un contraste increíble y colores realistas para una imagen que parece cobrar vida.
SmartContrast es la tecnología de Philips que analiza los contenidos que visualizas, ajustando automáticamente los colores y controlando la intensidad de la retroiluminación para mejorar dinámicamente el contraste y obtener así las mejores imágenes y vídeos digitales, así como un contraste óptimo para disfrutar más mientras juegas. Al seleccionar el modo de ahorro, se ajustan el contraste y la retroiluminación para una visualización perfecta de las aplicaciones cotidianas de oficina y un menor consumo de energía.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
Ιάσων
14/05/2019
Ελλάδα
Kαι η προηγούμενή οθόνη μου ηταν Philips.
Είχα την ίδια οθόνη σε 19". Τη αλλαξα για το μέγεθος μόνο. Απλά τελεία σε ποιότητα και τιμή
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243V5QSBA Οθόνη LCD
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 243V5QSBA Οθόνη LCD
El tiempo de respuesta inteligente es el valor óptimo de las pruebas GtG o GtG (BW).