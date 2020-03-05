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Descatalogado

Monitor LCD QHD

272B8QJEB/01

3.8

| (20) Reseñas

Imagen nítida

Trabaja como nunca con el monitor Quad HD de 27" de Philips. La gran nitidez de la resolución Quad HD te proporciona el espacio y la claridad que necesitas para concentrarte en tu trabajo, mientras que la tecnología sin parpadeo y el modo LowBlue reducen el cansancio de la vista.

Ver todos los beneficios

rendimiento eficaz para conseguir la máxima productividad

Imagen nítida

  • B-line

  • 27" (68,6 cm)

  • Quad HD (2560 x 1440)

Imágenes CrystalClear con Quad HD de 2560 x 1440 píxeles

Imágenes CrystalClear con Quad HD de 2560 x 1440 píxeles

Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes Crystal Clear con Quad HD de 2560 x 1440 o 2560 x 1080 píxeles. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de alta densidad y con fuentes con un elevado ancho de banda como USB-C, DisplayPort y HDMI, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. Tanto si eres un profesional exigente que requiere información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, utilizas aplicaciones con gráficos en 3D o un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te proporcionan imágenes nítidas Crystal Clear.

1074 millones de colores para suaves gradaciones de color y detalles

1074 millones de colores para suaves gradaciones de color y detalles

La pantalla de 10 bits proporciona una rica profundidad del color con 1074 millones de colores y procesamiento interno de 12 bits para recrear colores suaves y naturales sin gradaciones ni franjas de colores.

Tecnología IPS a todo color y amplios ángulos de visualización

Tecnología IPS a todo color y amplios ángulos de visualización

La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración Web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

3.8

de 4

20

Reseñas

2

05/03/2020

España

España

Comprador verificado

Un buen monitor para leer sin fatiga. Sin parpadeo

Le doy 5 * porque tiene una gran pantalla muy cómoda de leer sin fatiga.El soporte vertical es muy robusto y de práctico diseño que hace muy fácil y cómodo el movimiento vertical de la pantalla. Un pero: el botón on/off lo he pintado de blanco, porque en la penumbra o de espaldas a la luz, no acertaba a distinguirlo de los otros botones negros de ajuste. Buena calidad. Si el plástico fuera negro piano, sería premium.

Ventajas

Calidad de pantalla y robustez de construcción.

Contras

Ese botón on/off que no adivino en la penumbra. Una opción sería ponerlo en el marco superior o a un lado.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Fecha de uso 2020-02-05

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 272B8QJEB Monitor LCD QHD

Fecha de uso 2020-02-05

03/04/2022

Suisse

Suisse

Excellent écran pour la retouche photo

Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.

Ventajas

Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs

Contras

Pas de connexion USB-C

Esta reseña se realizó para 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Fecha de uso 2021-04-03

Esta reseña se realizó para 272B8QJEB Moniteur LCD QHD

Fecha de uso 2021-04-03

29/08/2021

Suisse

Suisse

Comprador verificado

Ideal für HomeOffice

Der Monitor hat ein Kontrastreiches angenehmes Bild. Das Seitenverhältnis von 16:9 ist für den normalen und Home-Office Gebrauch ideal. Angenehm ist auch der schmale Rand, besonders bei der Nutzung von 2 Monitoren nebeneinander.

Ventajas

Guter Kontrast, Seitenverhältnis, schmaler Rand

Contras

-

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 230B8QJEB LCD-Monitor

Fecha de uso 2021-04-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para 230B8QJEB LCD-Monitor

Fecha de uso 2021-04-29

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Avisos legales

  1. La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.

  2. La carga rápida cumple con el estándar para carga de baterías por USB 1.2

  3. Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse

  4. El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.