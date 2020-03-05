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Descatalogado
272B8QJEB/01
Imagen nítida
Trabaja como nunca con el monitor Quad HD de 27" de Philips. La gran nitidez de la resolución Quad HD te proporciona el espacio y la claridad que necesitas para concentrarte en tu trabajo, mientras que la tecnología sin parpadeo y el modo LowBlue reducen el cansancio de la vista.
B-line
27" (68,6 cm)
Quad HD (2560 x 1440)
Estas pantallas de Philips ofrecen imágenes Crystal Clear con Quad HD de 2560 x 1440 o 2560 x 1080 píxeles. Mediante el uso de paneles de alto rendimiento con recuento de píxeles de alta densidad y con fuentes con un elevado ancho de banda como USB-C, DisplayPort y HDMI, estas nuevas pantallas harán que tus imágenes y gráficos cobren vida. Tanto si eres un profesional exigente que requiere información extremadamente detallada para soluciones CAD-CAM, utilizas aplicaciones con gráficos en 3D o un mago de las finanzas que trabaja con enormes hojas de cálculo, las pantallas de Philips te proporcionan imágenes nítidas Crystal Clear.
La pantalla de 10 bits proporciona una rica profundidad del color con 1074 millones de colores y procesamiento interno de 12 bits para recrear colores suaves y naturales sin gradaciones ni franjas de colores.
La pantalla IPS utiliza una avanzada tecnología que te ofrece unos ángulos de visualización extra anchos de 178/178 grados, lo que hace posible ver la pantalla desde casi cualquier ángulo, incluso en el modo de articulación de 90 grados. Al contrario que los paneles TN, las pantallas IPS te ofrecen imágenes nítidas y colores vivos asombrosos, lo que las hace perfectas no solo para fotos, películas y exploración Web, sino también para aplicaciones profesionales que exijan precisión de colores y brillo consistente en todo momento.
3.8
de 4
20
Reseñas
Comprador comparador
05/03/2020
España
Comprador verificado
Un buen monitor para leer sin fatiga. Sin parpadeo
Le doy 5 * porque tiene una gran pantalla muy cómoda de leer sin fatiga.El soporte vertical es muy robusto y de práctico diseño que hace muy fácil y cómodo el movimiento vertical de la pantalla. Un pero: el botón on/off lo he pintado de blanco, porque en la penumbra o de espaldas a la luz, no acertaba a distinguirlo de los otros botones negros de ajuste. Buena calidad. Si el plástico fuera negro piano, sería premium.
Ventajas
Calidad de pantalla y robustez de construcción.
Contras
Ese botón on/off que no adivino en la penumbra. Una opción sería ponerlo en el marco superior o a un lado.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Fecha de uso 2020-02-05
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 272B8QJEB Monitor LCD QHD
Fecha de uso 2020-02-05
MadSurfer
03/04/2022
Suisse
Excellent écran pour la retouche photo
Très bon écran pour la retouche photo ou le montage vidéo. Le support des couleurs en 10-Bit est un gros plus.
Ventajas
Couleur 10-bit, prix, rendu des couleurs
Contras
Pas de connexion USB-C
Esta reseña se realizó para 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Fecha de uso 2021-04-03
Esta reseña se realizó para 272B8QJEB Moniteur LCD QHD
Fecha de uso 2021-04-03
Zeche77
29/08/2021
Suisse
Comprador verificado
Ideal für HomeOffice
Der Monitor hat ein Kontrastreiches angenehmes Bild. Das Seitenverhältnis von 16:9 ist für den normalen und Home-Office Gebrauch ideal. Angenehm ist auch der schmale Rand, besonders bei der Nutzung von 2 Monitoren nebeneinander.
Ventajas
Guter Kontrast, Seitenverhältnis, schmaler Rand
Contras
-
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 230B8QJEB LCD-Monitor
Fecha de uso 2021-04-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 230B8QJEB LCD-Monitor
Fecha de uso 2021-04-29
La marca nominativa/marca comercial "IPS" y las patentes de tecnologías relacionadas perteneces a sus respectivos propietarios.
La carga rápida cumple con el estándar para carga de baterías por USB 1.2
Valor del tiempo de respuesta igual a SmartResponse
El aspecto del monitor puede diferir del mostrado en las imágenes.