ProductosAsistencia

Paga con Klarna

Regístrate y recibe 10 € de descuento

Envío gratis desde 40€

Política de devolución de 30 días

Política de devolución de 30 días

Todas las series

  • Pantalla con diseño ecológico sostenible
  • Pantalla con diseño ecológico sostenible
  • Pantalla con diseño ecológico sostenible
  • Pantalla con diseño ecológico sostenible
  • Pantalla con diseño ecológico sostenible
  • Pantalla con diseño ecológico sostenible

Descatalogado

BrillianceMonitor LCD AMVA, retroiluminación LED

273P3QPYEB/00

Pantalla con diseño ecológico sostenible
La pantalla LED AMVA PowerSensor de Philips, que utiliza un 65 % de plásticos reciclados tras ser usados por el consumidor y una carcasa sin PVC y BFR, es ideal para una productividad ecológica
Ver todos los beneficios

con PowerSensor para ahorrar energía

Pantalla con diseño ecológico sostenible

  • P-line

  • 27" (68,6 cm)

  • Pantalla AMVA Full HD

PowerSensor ahorra hasta un 80 % de costes energéticos

PowerSensor ahorra hasta un 80 % de costes energéticos

PowerSensor es un "sensor de personas" incorporado que transmite y recibe señales infrarrojas inofensivas para determinar si el usuario está presente y reduce automáticamente el brillo del monitor cuando se ausenta, reduciendo el gasto energético hasta un 80 % y prolongando la vida del monitor.

LED AMVA para disfrutar de imágenes panorámicas vívidas y con un contraste muy elevado

LED AMVA para disfrutar de imágenes panorámicas vívidas y con un contraste muy elevado

La pantalla LED AMVA de Philips utiliza una tecnología de alineación vertical multidominio avanzada que proporciona índices de contraste estático superelevados para disfrutar de imágenes extravívidas y brillantes. Las aplicaciones de oficina estándar pueden manejarse con facilidad, aunque es especialmente adecuada para fotos, Internet, películas y aplicaciones gráficas exigentes. Su tecnología de gestión de píxeles optimizada te ofrece un ángulo de visualización extrapanorámico de 178/178 grados, que proporciona imágenes nítidas incluso en el modo de articulación de 90 grados.

DisplayPort ofrece audio y vídeo mediante un solo cable largo

DisplayPort es una conexión digital del PC al monitor sin ninguna conversión. Con mayores capacidades que el estándar DVI, es totalmente capaz de soportar hasta 15 metros de cables y una transferencia de 10,8 Gbps por segundo. Con este alto rendimiento y sin retraso, consigues las imágenes y las frecuencias de actualización más rápidas; así DisplayPort es la mejor opción no solo para el uso en una oficina o en casa, sino también para los exigentes juegos y películas, la edición de vídeos y mucho más. También tiene en cuenta la compatibilidad mediante el uso de varios adaptadores.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Suscríbete a la newsletter de Philips para recibir ofertas exclusivas

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.

Me gustaría recibir comunicaciones promocionales, basadas en mis preferencias y comportamiento, sobre productos, servicios, eventos y promociones de Philips. Puedo darme de baja en cualquier momento.

  • Ofertas exclusivas para socios.
  • Acceso anticipado a las rebajas
  • Consejos e inspiración para un estilo de vida saludable.
Avisos legales

  1. EPEAT Gold es válido solamente si Philips registra el producto. Visita www.epeat.net para conocer el estado del registro en tu país.