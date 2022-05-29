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    • Versatilidad infinita Versatilidad infinita Versatilidad infinita

      Signage Solutions Pantalla LED

      27BDL6119L/00

      Clasificación general / 5
      • Opinión Opiniones

      Versatilidad infinita

      Crea una pantalla exclusiva de 16:9 de cualquier tamaño o incluso una nítida vista panorámica de 32:9, que desafía la disposición tradicional al ensamblar un fascinante patrón modular. Es una experiencia de visualización perfecta para presentaciones y contenido de marca corporativa.

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      Pantalla LED

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      Versatilidad infinita

      Lleva las posibilidades más allá de cualquier límite

      • 27"
      • LED Direct View

      Fácil configuración y mantenimiento con cables estándar fiables

      Conecta fácilmente varias carcasas de pantallas LED para crear la resolución que necesitas: 4K, 8K o incluso más. Las pantallas LED cuentan con mayores frecuencias de actualización que las LCD, lo que permite producir imágenes más fluidas. Sea cual sea la aplicación, impresiona a tu público con una calidad de imagen de nitidez cristalina.

      Atrae, inspira y causa impacto con contenidos atractivos

      Crea paredes de vídeo sin biseles de cualquier forma, tamaño y resolución. El diseño modular de las carcasas LED profesionales de Philips permite la adaptación a cualquier espacio. Crea enormes instalaciones envolventes o diseña patrones sorprendentes. Crea paredes de vídeo sin esfuerzo integradas alrededor de puertas u otras aberturas.

      Máxima precisión del color y uniformidad del brillo

      Los paneles LED proporcionan una precisión del color muy exacta y una uniformidad del brillo de aproximadamente el 97 %. Esto garantiza una calidad de imagen casi perfecta.

      Visión perfecta garantizada gracias a los amplios ángulos de visión

      Los componentes electrónicos internos son fáciles de acceder y sustituir para el servicio y el mantenimiento. Los módulos de la carcasa se pueden extraer de forma fácil y segura con la herramienta de extracción específica.

      Especificaciones técnicas

      • Imagen/Pantalla

        Relación de aspecto
        16:9
        Uniformidad del brillo
        >=97 %
        Brillo después de la calibración
        650 nits
        Brillo antes de la calibración
        750 nits
        Calibración (brillo/color)
        Compatible
        Rango de ajuste de temperatura de color
        4000 ~ 9500 K (mediante software)
        Temperatura de color predeterminada
        6500 ± 500 K
        Relación de contraste (típica)
        3200:1
        Ángulo de visión (horizontal)
        160  grado
        Ángulo de visión (vertical)
        160  grado
        Mejora de la imagen
        • Mejora del contraste dinámico
        • Pantalla de amplia gama de colores
        Ubicación
        Horizontal
        Frecuencia de fotogramas (Hz)
        50 - 60
        Frecuencia de actualización (Hz)
        1920 ~ 3840
        Uso
        24/7 horas, en interiores

      • Comodidad

        Instalación simplificada
        • Pasadores guía
        • Ligera
        Bucle de alimentación
        Para entornos de 230 V: 8 carcasas o menos; para entornos de 110 V: 4 carcasas o menos
        Bucle de alimentación de señal
        RJ45

      • Potencia

        Voltaje de entrada
        100 ~ 240 V CA (50 y 60 Hz)
        Consumo de energía con la pantalla en negro (W)
        <12
        Consumo máximo de energía de CA (W)
        <65
        Consumo máximo de energía de BC (W)
        <76
        Consumo de energía típico (W)
        <21,7

      • Condiciones de funcionamiento

        Rango de temperatura (funcionamiento)
        -20 ~ 45   °C
        Rango de temperaturas (almacenamiento)
        -20 ~ 50   °C
        Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR]
        10 ~ 80 %
        Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR]
        10 ~ 85%

      • Carcasa

        Área de la carcasa (m2)
        0,208
        Píxeles de la carcasa (puntos)
        57.600
        Resolución de la carcasa (ancho x alto)
        320 x 180
        Tamaño de la carcasa (mm)
        608 x 342 x 59
        Conector de datos
        RJ45
        Conector de alimentación
        Entrada/salida (C14/C13)
        Cantidad de tarjeta receptora
        1 ud.
        Especificaciones de tarjeta receptora
        A5S Plus
        Marca de tarjeta receptora
        Novastar
        Peso (kg)
        5,81
        Tamaño diagonal de la carcasa (pulgadas)
        27,5
        Material de la carcasa
        Aluminio fundido

      • Módulo

        Tipo de LED
        SMD 1515 con cable de cobre
        Constitución de píxeles
        1R1G1B
        Vida útil de los LED (horas)
        100 000
        Resolución del módulo (ancho x alto en píxeles)
        160 x 90
        Punto de píxel (mm)
        1,9
        Tamaño del módulo (An. x Al. en mm)
        303,9 x 170,9

      • Accesorios

        Cable LAN (RJ45, CAT-5)
        1 pieza
        Cable de alimentación
        1 pieza
        GIR
        1 pieza

      • Varios

        Garantía
        2 años
        Aprobación de regulaciones
        • RoHS
        • EN61000-3-2
        • EN61000-3-3
        • IEC/UL60950
        • IEC/UL62368
        • IEC62471
        • EN55032
        • EN55035
        • EMC
        • FCC SDOC, sección 15, clase A
        Certificación de diseño ignífugo
        BS 476-7:1997

      • Datos del embalaje

        Dimensiones del embalaje (mm)
        780 x 471 x 224
        Peso bruto (kg)
        8,52

      Badge-D2C

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