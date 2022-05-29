Fácil configuración y mantenimiento con cables estándar fiables

Conecta fácilmente varias carcasas de pantallas LED para crear la resolución que necesitas: 4K, 8K o incluso más. Las pantallas LED cuentan con mayores frecuencias de actualización que las LCD, lo que permite producir imágenes más fluidas. Sea cual sea la aplicación, impresiona a tu público con una calidad de imagen de nitidez cristalina.