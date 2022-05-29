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27BDL6119L/00
Versatilidad infinita
Crea una pantalla exclusiva de 16:9 de cualquier tamaño o incluso una nítida vista panorámica de 32:9, que desafía la disposición tradicional al ensamblar un fascinante patrón modular. Es una experiencia de visualización perfecta para presentaciones y contenido de marca corporativa.Más información
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Pantalla LED
total
recurring payment
Conecta fácilmente varias carcasas de pantallas LED para crear la resolución que necesitas: 4K, 8K o incluso más. Las pantallas LED cuentan con mayores frecuencias de actualización que las LCD, lo que permite producir imágenes más fluidas. Sea cual sea la aplicación, impresiona a tu público con una calidad de imagen de nitidez cristalina.
Crea paredes de vídeo sin biseles de cualquier forma, tamaño y resolución. El diseño modular de las carcasas LED profesionales de Philips permite la adaptación a cualquier espacio. Crea enormes instalaciones envolventes o diseña patrones sorprendentes. Crea paredes de vídeo sin esfuerzo integradas alrededor de puertas u otras aberturas.
Los paneles LED proporcionan una precisión del color muy exacta y una uniformidad del brillo de aproximadamente el 97 %. Esto garantiza una calidad de imagen casi perfecta.
Los componentes electrónicos internos son fáciles de acceder y sustituir para el servicio y el mantenimiento. Los módulos de la carcasa se pueden extraer de forma fácil y segura con la herramienta de extracción específica.
Imagen/Pantalla
Comodidad
Potencia
Condiciones de funcionamiento
Carcasa
Módulo
Accesorios
Varios
Datos del embalaje
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