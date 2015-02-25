Ojalá pudiera devolverlo. Tiene algunas cosas buenas: la imagen está muy bien y graba que es una maravilla. Fin de las cosas buenas. Las pegas? 1- Se reinicia de vez en cuando. No sólo lo hacen los PC con windows: esta tele, también. Cuando menos te lo esperas. Y según en qué casos es una faena, ya que te cancela la grabación en curso o el contenido de la EPG. 2- El sonido es peor que malísimo. Siempre pensé que el tema del sonido en el TV era para tiquismiquis, hasta que cometí el error de comprar éste. En series y películas, te pierdes frases enteras porque no captas lo que dicen; a menudo, no entiendes escenas enteras porque no comprendes qué están diciendo. Al principio pensé que era yo que había perdido oído, pero no. Al cabo de los meses te acabas acostumbrando a no entender, digamos, una de cada diez palabras, pero da mucha rabia luego ver esa misma peli en el ordenador o en otra tele, y pasmarte con lo bien que se entiende el audio. Y no, no es un tema de ajustes de configuración: los he probado todos. Tampoco es fácil solucionarlo usando auriculares (o altavoces de PC normales): al conectarlos, el altavoz de la TV no se desconecta, y se oye por ambos canales! Tienes que desconectarlo via menú de configuración.... pero entonces el control del volumen del mando a distancia deja de controlar el sonido, y sólo puedes subirlo o bajarlo a través del menú de configuración, configurando "volumen auriculares". Salvo, claro, que los auriculares tengan su propio control de volumen, o los altavoces tengan su propio mando a distancia. Si no, vas dado. Ya, menos importantes: 3- La EPG (guía electrónica de programación) es casi inoperativa. Cuando la llamas, aparece en blanco y así permanece indefinidamente hasta que, o haces zapping canal por canal (peñazo) o le das al botón "actualizar guía", en cuyo caso te da tiempo de sobras de ir al baño o a la cocina a picar. Tienes que repetir el proceso cada vez que apagues la tele, incluidos reinicios . 4- Si te van las pelis en versión original: los subtítulos van como el culo: aparecen o no de modo impredecible, a veces se descoordinan con el audio... 5- Respecto de una actualización de firmware, van por la 18ª versión, a base de remiendo tras remiendo. Yo voy por la tercera que actualizo, y ninguna ha arreglado nada. En los foros veo gente que se queja de no poder volver a una versión anterior, después de instalar una actualización. Mala señal. Lo dicho: no se disfruta. Si pudiera lo devolvería.