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Descatalogado
32PHH4009/88
Televisor LED
Todos en tu casa disfrutarán de una calidad de imagen clara y nítida con el televisor LED serie 4100 de Philips. Su diseño minimalista, sus vivas imágenes y su inmejorable sonido lo convierten en la elección perfecta para cualquier habitación de tu casa.
81 cm (32")
Televisor LED
DVB-T/C
Gracias a la retroiluminación LED, puedes beneficiarte de un bajo consumo de energía y disfrutar de una magnífica visualización con gran nitidez un ajuste de brillo alto, un contraste inigualable y colores vivos.
Evita los líos de cables gracias a un solo cable HDMI que transfiere las señales de vídeo y audio desde los dispositivos al televisor. Este cable utiliza señales sin comprimir, lo que garantiza la máxima calidad desde la fuente a la pantalla. Si a eso añadimos Philips Easylink, solo necesitarás un mando a distancia para realizar la mayoría de las operaciones en el televisor, DVD, reproductor de Blu-ray, sintonizador o sistema de cine en casa.
Nada genera más adrenalina que la diversión que proporcionan los juegos, los eventos deportivos trepidantes o las películas de acción. Por este motivo, este televisor Philips cuenta con una frecuencia Perfect Motion Rate de 100 Hz; así podrás disfrutar de imágenes en perfecto movimiento. Aunque te dé un vuelco el corazón, no debería suceder lo mismo con la imagen que ves.
3.0
de 4
3
Reseñas
Jeanclaude10
25/02/2015
France
TV Led philips
TV impeccable marche très bien qualité image couleurs et son facile à installer
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 23PHH4009 Slim LED TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 4000 series 23PHH4009 Slim LED TV
ange27052014
07/11/2014
France
8
Reçut ce jour qualité image Philips presente malgres un 720 P équivalant largement la qualité i ....
Esta reseña se realizó para 4000 series 23PHH4009 Slim LED TV
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Gromenauer
21/09/2015
España
No lo compres! Yo me arrepiento amargamente
Ojalá pudiera devolverlo. Tiene algunas cosas buenas: la imagen está muy bien y graba que es una maravilla. Fin de las cosas buenas. Las pegas? 1- Se reinicia de vez en cuando. No sólo lo hacen los PC con windows: esta tele, también. Cuando menos te lo esperas. Y según en qué casos es una faena, ya que te cancela la grabación en curso o el contenido de la EPG. 2- El sonido es peor que malísimo. Siempre pensé que el tema del sonido en el TV era para tiquismiquis, hasta que cometí el error de comprar éste. En series y películas, te pierdes frases enteras porque no captas lo que dicen; a menudo, no entiendes escenas enteras porque no comprendes qué están diciendo. Al principio pensé que era yo que había perdido oído, pero no. Al cabo de los meses te acabas acostumbrando a no entender, digamos, una de cada diez palabras, pero da mucha rabia luego ver esa misma peli en el ordenador o en otra tele, y pasmarte con lo bien que se entiende el audio. Y no, no es un tema de ajustes de configuración: los he probado todos. Tampoco es fácil solucionarlo usando auriculares (o altavoces de PC normales): al conectarlos, el altavoz de la TV no se desconecta, y se oye por ambos canales! Tienes que desconectarlo via menú de configuración.... pero entonces el control del volumen del mando a distancia deja de controlar el sonido, y sólo puedes subirlo o bajarlo a través del menú de configuración, configurando "volumen auriculares". Salvo, claro, que los auriculares tengan su propio control de volumen, o los altavoces tengan su propio mando a distancia. Si no, vas dado. Ya, menos importantes: 3- La EPG (guía electrónica de programación) es casi inoperativa. Cuando la llamas, aparece en blanco y así permanece indefinidamente hasta que, o haces zapping canal por canal (peñazo) o le das al botón "actualizar guía", en cuyo caso te da tiempo de sobras de ir al baño o a la cocina a picar. Tienes que repetir el proceso cada vez que apagues la tele, incluidos reinicios . 4- Si te van las pelis en versión original: los subtítulos van como el culo: aparecen o no de modo impredecible, a veces se descoordinan con el audio... 5- Respecto de una actualización de firmware, van por la 18ª versión, a base de remiendo tras remiendo. Yo voy por la tercera que actualizo, y ninguna ha arreglado nada. En los foros veo gente que se queja de no poder volver a una versión anterior, después de instalar una actualización. Mala señal. Lo dicho: no se disfruta. Si pudiera lo devolvería.
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHH4009 Televisor LED
Esta reseña se realizó para 4000 series 32PHH4009 Televisor LED
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
Es necesario realizar una actualización del software para utilizar las opciones de pausar televisión y grabación USB. Para obtener más información sobre la actualización de software, visita www.philips.com/TV y haz clic en la sección de asistencia.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.