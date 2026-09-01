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Política de devolución de 60 días
Descatalogado
48PFK6989/12
Televisor Smart LED Full HD ultraplano
El televisor Smart LED serie Philips 6900 incorpora un bisel ultraestrecho con decoración en forma de diamante que conquistará tu corazón. Pero es mucho más que elegancia, está equipado con multitud de funciones, entre otras, Ambilight, 3D, Skype™ y muchas más.
122 cm (48")
Televisor LED Full HD
Dual Core
TDT/C/S/S2
Transfiere lo que ves en tu dispositivo inteligente y compártelo con tu familia y amigos en el televisor. Fotos, vídeos, juegos y mucho más; transfiere todo el contenido del smartphone o tableta a una gran pantalla con un solo comando.
Olvídate de las emisiones tradicionales. Al actuar como un servidor, Smart TV de Philips puede conectarse con otro televisor que esté dentro de la misma red Wi-Fi. Una vez que se haya establecido la conexión, puedes compartir emisiones de televisión digitales y grabaciones desde el televisor actual a un televisor cliente; todo esto sin tener que incluir cables adicionales ni gastar dinero en varias suscripciones.
Nada genera más adrenalina que la diversión que proporcionan los juegos, los eventos deportivos trepidantes o las películas de acción. Por este motivo, este televisor Philips cuenta con una frecuencia Perfect Motion Rate de 600 Hz; así podrás disfrutar de imágenes en perfecto movimiento sin distorsiones. Aunque te dé un vuelco el corazón, no debería suceder lo mismo con la imagen que ves.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
Opiniones
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La aplicación MyRemote y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TV.
Para las aplicaciones de Smart TV, visita www.philips.com/TV para descubrir los servicios que ofrecemos en tu país
La oferta de Cloud TV depende de la normativa de cada país y de su disponibilidad en el mismo
La compatibilidad depende de la certificación Wi-Fi Miracast de Android 4.2 o posterior. Para obtener más información, consulta la documentación del dispositivo.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
La cámara para el televisor de Philips (PTA317) se vende por separado.
Los padres deben vigilar a sus hijos durante la visualización en 3D y asegurarse de que no experimentan ninguna molestia de las descritas anteriormente. La visualización en 3D no es recomendable para niños de menos de 6 años, ya que su sistema visual aún no se ha desarrollado por completo.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
La EPG y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.