Bueno, pues yo ya la tengo, comprada en España,difícil de conseguir porque aún no han metido mucho este modelo. Mis primeras impresiones en estos días, increíble televisión, increíble calidad de imagen, increíble todo. Android aunque va un poco escaso en aplicaciones ,lo solucionó con Aptoide TV, así logro tener también Amazon Prime Video en ella. A la hora de conectarla a la red local para compartir, todo muy sencillo, y conexión perfecta. Bluetooth,lo mismo, se conecta perfecta a mi barra de sonido .Vayamos a la imagen, para mí, de las mejores del mercado destrozando al resto de marcas en mismas tecnologías, la qled a mi parecer deja mucho que desear y más al comparar con esta Philips, los contenidos en HDR los identifica perfectamente y te lo indica en la parte inferior derecha. Está claro,no es oled,los negros no son puros, pero consigue unos niveles muy muy grandes de negros, los colores,que decir, para mí,perfectos y muy reales, no tan saturados como otras marcas,eso es lo que le da la calidad a la imagen, que muestra colores muy reales, en cuanto a la imagen en TDT, el reescalado es bastante bueno y las imágenes se muestran bastante bien. Me falta probar la play y conectarle un disco duro a ver qué tal, por lo demás, de momento esta televisión merece mucho la pena, a ver si Philips actualiza ya a android 7 y creo q ya será la leche porque tendremos bastantes más funcionalidades. Por tanto, a todo el que busque una TV de 55" (también la hay en 65") le recomiendo totalmente esta Philips, quedará sorprendido para bien más con el ambilight, que eso ya es lo más de lo más