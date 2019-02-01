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Descatalogado
55PUS8602/12
Televisor LED 4K Quantum Dot con tecnología Android TV
La revolucionaria serie 8600 de Philips incluye televisores LED Quantum Dot con un increíble motor P5 y una barra de sonido flotante. Las imágenes realistas y el sonido impresionante hacen que esta exquisita obra de artesanía sea irresistible delicia.
139 cm (55")
Televisor LED 4K Ultra HD
Quad Core, 16 GB y ampliable
DVB T/C/T2/T2-HD/S/S2
La tecnología Perfect Color de Philips libera colores realistas con miles de millones de sombras. Disfruta de un espectro de color asombrosamente amplio en combinación con nuestro procesamiento del color más sofisticado. Perfect Color es la combinación de un panel Wide Color Gamut 100 % y procesamiento del color de 2,250 billones de colores, que generan una calidad de imagen que parece una ventana al mundo.
Sonido diseñado con precisión en un diseño compacto. Disfruta de increíbles agudos claros y tonos medios realistas proyectados por una multitud de microaltavoces en una elegante barra de altavoces. Cuando puedes oír cada susurro, paso, y crujido en el suelo, no es difícil imaginar lo potentes que sonarán los choques, los disparos y las explosiones. Y en lo que se refiere a los graves, no se ha sacrificado nada, gracias a los altavoces traseros colocados estratégicamente para unos graves profundos y ricos. Se trata de un televisor con uno sonido tan atractivo como su diseño.
La tienda Google Play y la galería de aplicaciones de Philips ofrecen mucho más que la simple programación de la televisión, lo que incluye una amplia recopilación en línea de películas, canales de TV, música, aplicaciones y juegos. Además, con los 16 GB de memoria ampliable podrás disponer de una gran cantidad de espacio para guardar tu contenido favorito e instalar más aplicaciones.
Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos
3.9
de 4
76
Reseñas
BartoloBlaster
01/02/2019
España
Muy satisfecho
Después de un año, estoy totalmente satisfecho de mi compra.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8600 series 55PUS8602 LED 4K Quantum Dot con tecnología Android TV
Sí, recomiendo este producto
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Djmag1
14/04/2018
España
Espectacular
Es un televisor espectacular. Por ponerle una pega, tema de Android tv, a veces los Hdd externos se desconectan y uña algo más molesta, la hora se cambia...
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8600 series 65PUS8602 LED 4K Quantum Dot con tecnología Android TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8600 series 65PUS8602 LED 4K Quantum Dot con tecnología Android TV
DavidFuenla
06/01/2018
España
Espectacular
Bueno, pues yo ya la tengo, comprada en España,difícil de conseguir porque aún no han metido mucho este modelo. Mis primeras impresiones en estos días, increíble televisión, increíble calidad de imagen, increíble todo. Android aunque va un poco escaso en aplicaciones ,lo solucionó con Aptoide TV, así logro tener también Amazon Prime Video en ella. A la hora de conectarla a la red local para compartir, todo muy sencillo, y conexión perfecta. Bluetooth,lo mismo, se conecta perfecta a mi barra de sonido .Vayamos a la imagen, para mí, de las mejores del mercado destrozando al resto de marcas en mismas tecnologías, la qled a mi parecer deja mucho que desear y más al comparar con esta Philips, los contenidos en HDR los identifica perfectamente y te lo indica en la parte inferior derecha. Está claro,no es oled,los negros no son puros, pero consigue unos niveles muy muy grandes de negros, los colores,que decir, para mí,perfectos y muy reales, no tan saturados como otras marcas,eso es lo que le da la calidad a la imagen, que muestra colores muy reales, en cuanto a la imagen en TDT, el reescalado es bastante bueno y las imágenes se muestran bastante bien. Me falta probar la play y conectarle un disco duro a ver qué tal, por lo demás, de momento esta televisión merece mucho la pena, a ver si Philips actualiza ya a android 7 y creo q ya será la leche porque tendremos bastantes más funcionalidades. Por tanto, a todo el que busque una TV de 55" (también la hay en 65") le recomiendo totalmente esta Philips, quedará sorprendido para bien más con el ambilight, que eso ya es lo más de lo más
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8600 series 55PUS8602 LED 4K Quantum Dot con tecnología Android TV
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para 8600 series 55PUS8602 LED 4K Quantum Dot con tecnología Android TV
Basado en los resultados del programa de prueba de Ambilight en Suecia, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Reino Unido, Alemania, Austria y Francia entre el 24 de febrero de 2023 y el 28 de febrero de 2025. Durante este periodo, el 99,91 % de los participantes decidió quedarse con su Ambilight TV, a pesar de contar con una política de devolución con reembolso completo y sin necesidad de dar explicaciones.
La guía electrónica de programación y la visibilidad real (hasta 8 días) dependen del país y del operador.
Las ofertas de aplicaciones de Android varían en función del país. Para obtener más detalles visita tu tienda local de Google Play.
Consumo de energía en kWh por año, basado en el consumo de energía de un televisor encendido durante 4 horas al día, 365 días al año. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.
Las ofertas de juegos en la nube dependen de proveedores de juego.
El televisor admite la recepción de DVB-T para emisiones gratuitas. Puede que determinados operadores de DVB-T no sean compatibles. Puedes encontrar una lista actualizada en la sección de preguntas frecuentes del sitio Web de asistencia de Philips. Algunos operadores requieren acceso condicional y suscripción. Ponte en contacto con tu operador para obtener más información.
(Philips) solo es compatible con determinados reproductores de Philips.
Google Cast está disponible solo en dispositivos y aplicaciones Google Cast Ready. Para obtener más información, visita la página de productos de Google Cast.
La aplicación TV Remote de Philips y las funciones relacionadas varían según el modelo de televisor, el operador y el país, así como el modelo de dispositivo inteligente y el sistema operativo. Para obtener más detalles, visita: www.philips.com/TVRemoteapp.
Las aplicaciones de Smart TV varían según el modelo de televisor y el país. Para obtener más información, visita: www.philips.com/smarttv.
La grabación USB solo está disponible para canales digitales, las grabaciones pueden estar limitadas por la protección contra copias de las emisoras (CI+). Se pueden aplicar restricciones por país y canal.
El cliente y servidor Multihabitación solo es compatible con los programas digitales gratuitos.
Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.
Se necesita una conexión HDMI para las barras de sonido, los altavoces y otros dispositivos de audio.