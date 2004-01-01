Buscar términos
65BDL3650QE/02
La mejor visualización
Atrae a tu público con esta pantalla digital 4K Ultra HD respetuosa con el medioambiente. Ofrece un rendimiento 4K UHD sin concesiones, funciona con la mitad de energía que otros modelos del mercado y cuenta con el diseño ecológico PPDS más reciente.
Diseño ecológico
Diseñada con procesos de fabricación, características físicas, materiales, embalaje y software integrado que son más respetuosos con el medioambiente y ofrecen una mayor eficiencia energética, la pantalla Signage 3650 EcoDesign de Philips está diseñada para funcionar con menos de la mitad de energía que sus homólogos, a la vez que ofrece el mayor rendimiento.
Gracias a nuestra plataforma SoC Android 10, estos monitores dedicados están optimizados para aplicaciones Android nativas y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Flexibles y seguros, lo que garantiza que las especificaciones de la pantalla se mantengan al día durante más tiempo.
Conecta y controla el contenido a través de la nube con el navegador HTML5 integrado. Con el navegador basado en Chromium, podrás diseñar los contenidos en línea y conectar una sola pantalla o toda tu red. Puedes mostrar el contenido en formato vertical u horizontal, con resolución Full HD. Solo tienes que conectar la pantalla a Internet mediante el módulo Wi-Fi opcional CRD22 o mediante LAN y disfrutar de tus propias listas de reproducción.
Con la certificación ecológica Gold Climate+ de la EPEAT, la señalización 3650 EcoDesign de Philips cumple el sólido conjunto de criterios establecidos por la primera etiqueta ecológica del mundo para dispositivos electrónicos.
Fundamental para las aplicaciones comerciales exigentes, FailOver es una tecnología revolucionaria que reproduce automáticamente una copia de seguridad del contenido en pantalla en el improbable caso de que falle la fuente de entrada o la aplicación. Solo tienes que seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión de FailOver y empezarás a contar con protección instantánea del contenido.
Comparte la pantalla de forma inalámbrica utilizando tu red Wi-Fi existente para conectar dispositivos de forma instantánea y segura o utiliza nuestro dispositivo de protección HDMI Interact opcional para transmitir directamente a la pantalla sin conectarte a la red segura.
Libera el potencial, la versatilidad y la inteligencia de tus pantallas Philips Signage 3650 EcoDesign con Wave. Esta plataforma evolutiva en la nube te ofrece control total, con una instalación y configuración simplificadas, supervisión y control de pantallas, actualización del firmware, gestión de listas de reproducción y configuración de programas de consumo. Ahorra tiempo, energía e impacto medioambiental.
Programa fácilmente contenidos para su reproducción desde un dispositivo USB o memoria interna. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volver al modo de espera cuando termine.
