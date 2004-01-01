Buscar términos

      Signage Solutions Diseño ecológico

      65BDL3650QE/02

      La mejor visualización

      Atrae a tu público con esta pantalla digital 4K Ultra HD respetuosa con el medioambiente. Ofrece un rendimiento 4K UHD sin concesiones, funciona con la mitad de energía que otros modelos del mercado y cuenta con el diseño ecológico PPDS más reciente.

      La mejor visualización

      Pantalla de diseño ecológico 18/7

      • 65"
      • Retroiluminación LED directa
      • Ultra HD

      Embalaje 100 % reciclado y reciclable

      Diseñada con procesos de fabricación, características físicas, materiales, embalaje y software integrado que son más respetuosos con el medioambiente y ofrecen una mayor eficiencia energética, la pantalla Signage 3650 EcoDesign de Philips está diseñada para funcionar con menos de la mitad de energía que sus homólogos, a la vez que ofrece el mayor rendimiento.

      Procesador SoC Android. Aplicaciones web y nativas

      Gracias a nuestra plataforma SoC Android 10, estos monitores dedicados están optimizados para aplicaciones Android nativas y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Flexibles y seguros, lo que garantiza que las especificaciones de la pantalla se mantengan al día durante más tiempo.

      Conecta y controla tus contenidos a través de la nube

      Conecta y controla el contenido a través de la nube con el navegador HTML5 integrado. Con el navegador basado en Chromium, podrás diseñar los contenidos en línea y conectar una sola pantalla o toda tu red. Puedes mostrar el contenido en formato vertical u horizontal, con resolución Full HD. Solo tienes que conectar la pantalla a Internet mediante el módulo Wi-Fi opcional CRD22 o mediante LAN y disfrutar de tus propias listas de reproducción.

      Certificación EPEAT Gold Climate+

      Con la certificación ecológica Gold Climate+ de la EPEAT, la señalización 3650 EcoDesign de Philips cumple el sólido conjunto de criterios establecidos por la primera etiqueta ecológica del mundo para dispositivos electrónicos.

      FailOver. Garantiza que el contenido se esté reproduciendo siempre

      Fundamental para las aplicaciones comerciales exigentes, FailOver es una tecnología revolucionaria que reproduce automáticamente una copia de seguridad del contenido en pantalla en el improbable caso de que falle la fuente de entrada o la aplicación. Solo tienes que seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión de FailOver y empezarás a contar con protección instantánea del contenido.

      Interacción opcional para compartir la pantalla de forma inalámbrica

      Comparte la pantalla de forma inalámbrica utilizando tu red Wi-Fi existente para conectar dispositivos de forma instantánea y segura o utiliza nuestro dispositivo de protección HDMI Interact opcional para transmitir directamente a la pantalla sin conectarte a la red segura.

      Compatible con Philips Wave para la gestión remota

      Libera el potencial, la versatilidad y la inteligencia de tus pantallas Philips Signage 3650 EcoDesign con Wave. Esta plataforma evolutiva en la nube te ofrece control total, con una instalación y configuración simplificadas, supervisión y control de pantallas, actualización del firmware, gestión de listas de reproducción y configuración de programas de consumo. Ahorra tiempo, energía e impacto medioambiental.

      Wi-Fi y Bluetooth 5.2 a través de un módulo opcional

      Programa fácilmente contenidos para su reproducción desde un dispositivo USB o memoria interna. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volver al modo de espera cuando termine.

      Especificaciones técnicas

      • Imagen/Pantalla

        Tamaño diagonal de pantalla (métrico)
        163.9  cm
        Tamaño diagonal de pantalla (pulgadas)
        64.5  pulgada
        Relación de aspecto
        16:9
        Resolución de pantalla
        3840 x 2160
        Punto de píxel
        0,372 x 0,372 mm
        Resolución óptima
        3840 x 2160 a 60 Hz
        Brillo
        350  cd/m²
        Colores de pantalla
        1.060 millones
        Relación de contraste (típica)
        1200:1
        Relación de contraste dinámico
        500,000:1
        Tiempo de respuesta (típico)
        8  ms
        Ángulo de visión (horizontal)
        178  grado
        Ángulo de visión (vertical)
        178  grado
        Mejora de la imagen
        • Cámara lenta 3/2 - 2/2
        • Desentrelazado de compensación de mov.
        • Escaneado progresivo
        • Mejora del contraste dinámico
        Tecnología del panel
        IPS
        Sistema operativo
        Android 10
        Neblina
        25 %

      • Conectividad

        Salida de audio
        Toma de 3,5 mm
        Entrada de vídeo
        • DVI-I (x 1)
        • HDMI 2,0 (x2)
        • USB 2.0 (x2)
        • USB 3.0 (x2)
        Entrada de audio
        Toma de 3,5 mm
        Otras conexiones
        micro SD
        Control externo
        • Toma RS232C (entrada/salida) de 2,5 mm
        • Toma de infrarrojos (entrada/salida) de 3,5 mm
        • RJ45
        Funcionalidad Wi-Fi opcional
        Adaptador Wi-Fi CRD22

      • Comodidad

        Ubicación
        • Horizontal (18/7)
        • Vertical (18/7)
        Matriz de mosaico
        Hasta 15 x 15
        Control de teclado
        • Oculto
        • Se puede bloquear
        Señal del mando a distancia
        Se puede bloquear
        Señal de bucle intermedio
        • RS232
        • Bucle intermedio IR
        Instalación simplificada
        Fácil inserción
        Funciones de bajo consumo
        Apagado/encendido inteligente
        Con control de red
        • RS232
        • RJ45

      • Sonido

        Altavoces integrados
        2 x 10 W RMS

      • Potencia

        Red eléctrica
        100 - 240 V~, 50/60 Hz
        Consumo (típico)
        86  W
        Consumo (máx.)
        133 W
        Consumo en modo de espera
        <0,5 W
        Funciones de ahorro de energía
        Apagado/encendido inteligente
        Clase de etiqueta energética
        C

      • Resolución de pantalla compatible

        Formatos informáticos
        • 1920 x 1080, 60 Hz
        • 1680 x 1050, 60 Hz
        • 1600 x 1200, 60 Hz
        • 1440 x 900, 60 Hz
        • 1280 x 1024, 60 Hz
        • 1280 x 800, 60 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1152 x 870, 75 Hz
        • 1024 x 768 a 60, 70, 75 Hz
        • 800 x 600 a 56, 60, 72, 75 Hz
        • 720 x 400, 70 Hz
        • 640 x 480 a 60, 67, 72, 75 Hz
        • 1152 x 864, 75 Hz
        • 832 x 624, 75 Hz
        • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Hz
        Formatos de vídeo
        • 480p, 60 Hz
        • 480i, 60 Hz
        • 1080p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 50, 60 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 3840 x 2160p, 24,25,30,60 Hz

      • Dimensiones

        Anchura del dispositivo
        1462,3  mm
        Peso del producto
        28,5  kg
        Altura del dispositivo
        837,3  mm
        Profundidad del dispositivo
        68,9mm (profundidad en montaje en pared)/89,9mm (profundidad con asa)  mm
        Anchura del dispositivo (pulgadas)
        57,57  pulgada
        Altura del dispositivo (pulgadas)
        32.96  pulgada
        Sistema de montaje en pared
        400 x 400 mm, M8
        Profundidad del dispositivo (pulgadas)
        2.71(@ wall mount) / 3.54(@ handle)  pulgada
        Anchura del bisel
        14,9 mm (bisel uniforme)
        Peso del producto (lb)
        62,83  libras

      • Condiciones de funcionamiento

        Altitud
        0 ~ 3000 m
        Rango de temperatura (funcionamiento)
        0 ~ 40   °C
        MTBF
        30,000  hora(s)
        Rango de temperaturas (almacenamiento)
        -20 ~ 60   °C
        Intervalo de humedad (en funcionamiento) [HR]
        20 ~ 80 % de humedad relativa (sin condensación)
        Intervalo de humedad (almacenamiento) [HR]
        5 ~ 95 % de humedad relativa (sin condensación)

      • Aplicaciones multimedia

        Reproducción de vídeos a través de USB
        • H.264
        • H.263
        • H.265
        • MPEG1/2
        • MPEG4
        • VP8
        • VP9
        Reproducción de imágenes a través de USB
        • BMP
        • JPEG
        • PNG
        Reproducción de audio a través de USB
        • AAC
        • HEAAC
        • MPEG

      • Reproductor interno

        CPU
        Quad Core Cortex A55
        GPU
        G52 MC1
        Memoria
        • 16 GB
        • DDR de 3 GB

      • Accesorios

        Accesorios incluidos
        • Cable con sensor de IR (1,8 m) (x1)
        • Cable de sistema en cadena RS232
        • Logotipo de Philips (x1)
        • Cubierta USB (x1)
        • Cable de alimentación de CA
        • Cubierta del interruptor de CA
        • Clip para cables (x2)
        • Guía de inicio rápido
        • Cable RS232

      • Varios

        Idiomas de visualización en pantalla
        • Chino simplificado
        • Chino tradicional
        • Inglés
        • Francés
        • Alemán
        • Italiano
        • Polaco
        • Ruso
        • Español
        • Turco
        • Japonés
        • Árabe
        Garantía
        3 años de garantía
        Aprobación de regulaciones
        • CE
        • CB
        • BSMI
        • FCC, Clase A
        • VCCI
        • J-Moss
        • ETL
        • RoHS

