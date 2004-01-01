Buscar términos
65BDL3650Q/02
Destaca entre la multitud
Informa y sorprende con la pantalla digital 4K Ultra HD Q-Line de Philips. Esta solución de señalización con Android, fiable y fácil de instalar, es compatible con Wave para la gestión remota, lo que te ofrece control total en cualquier momento y lugar.
Pantalla Q-Line
Conecta y controla el contenido a través de la nube con el navegador HTML5 integrado. Con el navegador basado en Chromium, podrás diseñar los contenidos en línea y conectar una sola pantalla o toda tu red. Puedes mostrar el contenido en formato vertical u horizontal, con resolución Full HD. Solo tienes que conectar la pantalla a Internet mediante Wi-Fi o con un cable RJ45 y disfrutar de tus propias listas de reproducción.
Fundamental para las aplicaciones comerciales exigentes, FailOver es una tecnología revolucionaria que reproduce automáticamente una copia de seguridad del contenido en pantalla en el improbable caso de que falle la fuente de entrada o la aplicación. Solo tienes que seleccionar una conexión de entrada principal y una conexión de FailOver y empezarás a contar con protección instantánea del contenido.
Programa fácilmente contenidos para su reproducción desde un dispositivo USB o memoria interna. Tu pantalla profesional Philips se activará desde el modo de espera para reproducir el contenido y luego volver al modo de espera cuando termine.
Comparte la pantalla de forma inalámbrica utilizando tu red Wi-Fi existente para conectar dispositivos de forma instantánea y segura o utiliza nuestro dispositivo de protección HDMI Interact opcional para transmitir directamente a la pantalla sin conectarte a la red segura.
Gracias a nuestra plataforma SoC Android 10, estos monitores profesionales de Philips dedicados están optimizados para aplicaciones Android nativas y también puedes instalar aplicaciones web directamente en la pantalla. Flexibles y seguros, lo que garantiza que las especificaciones de la pantalla se mantengan al día durante más tiempo.
Libera el potencial, la versatilidad y la inteligencia de tus pantallas Philips Q-Line a distancia con Wave. Esta plataforma evolutiva en la nube te ofrece control total, con una instalación y configuración simplificadas, supervisión y control de pantallas, actualización del firmware, gestión de listas de reproducción y configuración de programas de consumo. Ahorra tiempo, energía e impacto medioambiental.
