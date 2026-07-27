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Descatalogado

VisionBombillas para faros delanteros de vehículos

9006PRB1

Conducir con seguridad
Con hasta un 30 % más de visión que una bombilla para coche estándar, las bombillas para faros Vision ofrecen un gran rendimiento del haz de luz a un precio asequible y así calidad de equipamiento original para mayor seguridad y comodidad.
Ver todos los beneficios

Hasta un 30% más de visión en comparación con una lámpara estándar

Conducir con seguridad

  • Tipo de lámpara: HB4

  • Paquete de: 1

  • 12 V, 55 W

Las bombillas Vision proyectan 30% más de luz que los halógenos estándar

Nuestras soluciones de iluminación emiten un haz de luz potente y preciso con la máxima emisión de luz. Las bombillas Vision generan un haz más largo para brindar mayor seguridad y comodidad. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación pues sabemos que nuestra iluminación de alta calidad puede salvar una vida.

Para conducir con seguridad en carretera, ve y haz que te vean

La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en un estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres vehículos en todo el mundo están equipados con iluminación Philips.

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