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Descatalogado
9006PRB1
Tipo de lámpara: HB4
Paquete de: 1
12 V, 55 W
Nuestras soluciones de iluminación emiten un haz de luz potente y preciso con la máxima emisión de luz. Las bombillas Vision generan un haz más largo para brindar mayor seguridad y comodidad. Producimos constantemente las mejores y más eficaces soluciones de iluminación pues sabemos que nuestra iluminación de alta calidad puede salvar una vida.
La luz es un elemento fundamental de la experiencia de conducción y es la primera y única parte del círculo de seguridad que ayuda realmente a evitar accidentes. Philips promueve una protección de la seguridad activa con el fin de evitar accidentes y, para ello, aumenta la visibilidad general y la iluminación en la carretera.
Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en un estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos vehículos en Europa y uno de cada tres vehículos en todo el mundo están equipados con iluminación Philips.
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