¿Quieres disfrutar de un auténtico espreso sin complicaciones?

Añade tus granos de café favoritos, simplemente desliza el portafiltro y deja que Baristina se encargue del resto. Con su molinillo de cerámica y 16 bares de presión, esta cafetera espresso Philips libera todo el aroma de tus granos recién molidos. Además, esta cafetera de café en grano es fácil de mantener: Enjuagar y secar. Esta cafetera prepara un auténtico espresso con un ruido mínimo* (72 dB). Con su diseño elegante y compacto, la cafetera se integra a la perfección en cualquier cocina y es lo suficientemente potente como para preparar café con calidad de barista.