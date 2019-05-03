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Descatalogado
Potencia para tus canciones
Escucha la música digital de tu smartphone a través de Bluetooth o reproduce CD de MP3 y CD-R/RW en esta microcadena de Philips. Los altavoces Bass Reflex y la potencia de salida máxima de 30 W ofrecen unos graves atronadores y un sonido envolvente.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.
Después de que el dispositivo inteligente se haya conectado una vez, el sistema de música de Philips se puede activar desde el modo de espera mediante la función Bluetooth del dispositivo inteligente. Esto también activará la fuente Bluetooth, por lo que se puede transferir música de forma fácil y rápida en cualquier momento.
5.0
de 4
1
Reseña
100%
ha recomendado este producto
LEbon
03/05/2019
Nederland
Waar voor je geld
Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para BTM1560 Micromuzieksysteem
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