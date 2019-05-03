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Descatalogado

Microcadena

BTM1560/12

5

| (1) Reseña | 100% ha recomendado este producto

Potencia para tus canciones

Escucha la música digital de tu smartphone a través de Bluetooth o reproduce CD de MP3 y CD-R/RW en esta microcadena de Philips. Los altavoces Bass Reflex y la potencia de salida máxima de 30 W ofrecen unos graves atronadores y un sonido envolvente.

Ver todos los beneficios

Potencia para tus canciones

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Potencia de salida máxima de 30 W RMS

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

Entrada de audio para reproducir música en cualquier parte

La conexión de entrada de audio permite la reproducción directa de contenido de entrada de audio de reproductores portátiles. Además de las ventajas de disfrutar de tu música favorita con la calidad de sonido superior que ofrece el sistema de audio, la entrada de audio también es extremadamente cómoda ya que solo tienes que conectar tu reproductor de MP3 portátil al sistema de audio.

El modo Bluetooth en espera está siempre encendido para volver a realizar la conexión de forma fácil

El modo Bluetooth en espera está siempre encendido para volver a realizar la conexión de forma fácil

Después de que el dispositivo inteligente se haya conectado una vez, el sistema de música de Philips se puede activar desde el modo de espera mediante la función Bluetooth del dispositivo inteligente. Esto también activará la fuente Bluetooth, por lo que se puede transferir música de forma fácil y rápida en cualquier momento.

Especificaciones técnicas

Obtener asistencia sobre este producto

Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

5.0

de 4

1

Reseña

100%

ha recomendado este producto

4
3
2
1

03/05/2019

Nederland

Nederland

Waar voor je geld

Een uitstekende prijs/kwaliteitsverhouding in deze prijsklasse, zeker gezien de opties als de goed werkende bluetooth en de 30W vermogen. Ook qua design ziet het er goed uit.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM1560 Micromuzieksysteem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para BTM1560 Micromuzieksysteem

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