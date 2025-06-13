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Control remoto.

Asistencia

Control remoto.

CP0118/01

Control remoto.

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Manuales y documentación

Important Information Manual Philips Filter

  • PDF archivo, 183.4 kB
  • 13 June 2025

SmartPro Compact incluye un mando a distancia que te permite controlar al robot aspirador desde lejos y realizar varias acciones. Es apto para los modelos de producto FC8710.

  • PDF archivo
  • 16 December 2025