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CP0118/01
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Important Information Manual Philips Filter
SmartPro Compact incluye un mando a distancia que te permite controlar al robot aspirador desde lejos y realizar varias acciones. Es apto para los modelos de producto FC8710.