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Descatalogado
CSS5235Y/12
De sonido estéreo a Surround en segundos
Lleva el cine a tu hogar con los altavoces Surround inalámbricos para cine en casa CSS5235 de Philips, un conjunto inalámbrico que se transforma en un sistema de sonido Surround en segundos. Disfruta de un sonido increíble y de reproducción de música con Bluetooth integrado fácilmente.
Sonido Surround inalámb., 4.1 canales
Bluetooth® y NFC
HDMI ARC
Con el sonido Crystal Clear de Philips, ahora podrás discernir y apreciar cada matiz del sonido, como lo concibió su creador y como el artista o el director pretendía. El sonido Crystal Clear reproduce la fuente de sonido, ya se trate de una película de acción, un musical o un concierto en directo, de forma fiel, precisa y sin distorsión alguna. Los sistemas de cine en casa de Philips con sonido Crystal Clear mantienen el procesamiento de audio al mínimo, con lo que se conserva la pureza del contenido de audio original. El resultado es una mayor precisión del sonido para tus oídos.
Sumerge tu sentido auditivo en un sonido Surround soberbio cuando quieras. Solo tienes que desmontar los altavoces Surround inalámbricos de las unidades izquierda y derecha del altavoz principal y colocarlos en la parte posterior de la habitación para disfrutar de una experiencia de sonido Surround multicanal en los juegos y las películas. Cuando termine la acción, vuelve a colocar los altavoces para disfrutar de la música y los programas de televisión. Con una tecnología de audio inalámbrica patentada y altavoces inalámbricos que funcionan con una frecuencia exclusiva, se acabaron las interferencias en la red. El resultado es un sistema Surround completamente inalámbrico con calidad de audio sin pérdida tanto en música como en películas.
2.9
de 4
11
Reseñas
Mcsm
11/03/2017
Deutschland
Comprador verificado
Preis
Gutes Preis -Leisungsverhaeltnis, Kabel leider etwas dick zum verlegen
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher
Rinze
29/09/2019
Nederland
Comprador verificado
Zeer flexibele Philips geluidsboxen!
Ik was al eerder onder de indruk van deze Philips geluidsboxen qua flexibiliteit, instellingen en geluidsweergave tijdens een bezoek en demonstratie aan de Philips MyShop in Eindhoven.Had er spijt van deze boxen toen niet te gebben gekocht. Bij een volgende bezoek een kleine jaar later toch overstag gegaan om deze zeer goed functionerende boxen aan te schaffen om ervan te genieten!
Ventajas
Flexibiliteit, instel mogelijkheden en de zeer goede geluidsweergave
Contras
Vertraging bij het aan - en uitzetten met de afstandbediening
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers
Fecha de uso 2018-08-29
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers
Fecha de uso 2018-08-29
ls65
25/03/2017
France
Comprador verificado
Très bon produit
Home cinéma très simple à utiliser, peu de câblage et liaisons Bluetooth sont l'atout de cet appareil. Enfin plus de câbles qui ceinturent la pièce. Bonne qualité sonore pour la musique, et aussi pour les films avec un effet surround efficace.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma
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Esta reseña se realizó para CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma