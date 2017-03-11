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Descatalogado

Altavoces Surround inalámbricos para cine en casa

CSS5235Y/12

2.9

| (11) Reseñas

De sonido estéreo a Surround en segundos

Lleva el cine a tu hogar con los altavoces Surround inalámbricos para cine en casa CSS5235 de Philips, un conjunto inalámbrico que se transforma en un sistema de sonido Surround en segundos. Disfruta de un sonido increíble y de reproducción de música con Bluetooth integrado fácilmente.

Ver todos los beneficios

con altavoces desmontables inalámbricos

De sonido estéreo a Surround en segundos

  • Sonido Surround inalámb., 4.1 canales

  • Bluetooth® y NFC

  • HDMI ARC

Subwoofer inalámbrico para montaje sin líos de cables

Tweeter de cúpula de gran calidad para un sonido Crystal Clear

Tweeter de cúpula de gran calidad para un sonido Crystal Clear

Con el sonido Crystal Clear de Philips, ahora podrás discernir y apreciar cada matiz del sonido, como lo concibió su creador y como el artista o el director pretendía. El sonido Crystal Clear reproduce la fuente de sonido, ya se trate de una película de acción, un musical o un concierto en directo, de forma fiel, precisa y sin distorsión alguna. Los sistemas de cine en casa de Philips con sonido Crystal Clear mantienen el procesamiento de audio al mínimo, con lo que se conserva la pureza del contenido de audio original. El resultado es una mayor precisión del sonido para tus oídos.

Surround a la carta: altavoces Surround inalámbricos desmontables

Surround a la carta: altavoces Surround inalámbricos desmontables

Sumerge tu sentido auditivo en un sonido Surround soberbio cuando quieras. Solo tienes que desmontar los altavoces Surround inalámbricos de las unidades izquierda y derecha del altavoz principal y colocarlos en la parte posterior de la habitación para disfrutar de una experiencia de sonido Surround multicanal en los juegos y las películas. Cuando termine la acción, vuelve a colocar los altavoces para disfrutar de la música y los programas de televisión. Con una tecnología de audio inalámbrica patentada y altavoces inalámbricos que funcionan con una frecuencia exclusiva, se acabaron las interferencias en la red. El resultado es un sistema Surround completamente inalámbrico con calidad de audio sin pérdida tanto en música como en películas.

Especificaciones técnicas

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Accede a preguntas frecuentes, manuales de usuario, información de seguridad y consejos

Opiniones

Estas reseñas las gestiona Bazaarvoice y cumplen con la política de autenticidad de Bazaarvoice, que está respaldada por la tecnología antifraude y el análisis humano. Los detalles se pueden encontrar en
Las opiniones de los clientes en forma de reseñas de productos y calificaciones por estrellas resultan útiles para todos los clientes. Te permiten saber más sobre el producto y te ayudan a tomar una decisión de compra. Cualquier cliente que haya comprado un producto a través de Internet o en tiendas puede hacer una reseña

2.9

de 4

11

Reseñas

11/03/2017

Deutschland

Deutschland

Comprador verificado

Preis

Gutes Preis -Leisungsverhaeltnis, Kabel leider etwas dick zum verlegen

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSS5235Y Kabellose Surround-Kinolautsprecher

29/09/2019

Nederland

Nederland

Comprador verificado

Zeer flexibele Philips geluidsboxen!

Ik was al eerder onder de indruk van deze Philips geluidsboxen qua flexibiliteit, instellingen en geluidsweergave tijdens een bezoek en demonstratie aan de Philips MyShop in Eindhoven.Had er spijt van deze boxen toen niet te gebben gekocht. Bij een volgende bezoek een kleine jaar later toch overstag gegaan om deze zeer goed functionerende boxen aan te schaffen om ervan te genieten!

Ventajas

Flexibiliteit, instel mogelijkheden en de zeer goede geluidsweergave

Contras

Vertraging bij het aan - en uitzetten met de afstandbediening

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers

Fecha de uso 2018-08-29

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSS5235Y Draadloze Home Cinema Surround Sound-luidsprekers

Fecha de uso 2018-08-29

25/03/2017

France

France

Comprador verificado

Très bon produit

Home cinéma très simple à utiliser, peu de câblage et liaisons Bluetooth sont l'atout de cet appareil. Enfin plus de câbles qui ceinturent la pièce. Bonne qualité sonore pour la musique, et aussi pour les films avec un effet surround efficace.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para CSS5235Y Enceintes sans fil au son comme au cinéma

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