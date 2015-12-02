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Descatalogado
DCB2070/10
Sonido que se adapta a tu hogar
Conecta tu iPod/iPhone/iPad y escucha la radio DAB+ con una gran nitidez. Esta microcadena DCB2070/10 de Philips suena de forma sensacional y ofrece una ventaja adicional, queda bien en cualquier hogar.
Base para iPod/iPhone/iPad
DAB+
Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque enfatiza los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con solo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.
El sistema de altavoces Bass Reflex ofrece unos graves profundos con altavoces de reducidas dimensiones. Se distingue de los sistemas convencionales en que se ha añadido un túnel de graves alineado acústicamente con el woofer, que optimiza el límite de baja frecuencia del sistema. El resultado son unos graves mejor controlados, más profundos y con menor distorsión. El sistema hace resonar la masa de aire en el túnel de graves para que vibre como un woofer convencional. Junto con la respuesta del woofer, el sistema amplía la totalidad de sonidos de baja frecuencia, creando unos graves realmente profundos.
Con el modo USB directo, solo tienes que conectar tu dispositivo USB al puerto USB de tu dispositivo de Philips y la música digital se reproducirá directamente en el dispositivo de Philips.
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3.3
de 4
17
Reseñas
cookieboy
02/12/2015
United Kingdom
Very good sound system for a small lounge etc.
the system is easy to use good reception with the dab radio. Plays mp3 discs fine and also docking system is good. Sound quality is very good and i am very pleased overall with it. Would recommend to other people if they asked about it.
Sí, recomiendo este producto
Esta reseña se realizó para DCB2070 Micro music system
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Lazarus07
13/12/2011
United Kingdom
Fantastic little unit, very pleased
Ticked all the boxes for me, DAB+ radio, CD player and iPod dock. Sonically very good for its size. This unit is for use in the kitchen and has the advantage of mounting to the wall so great for keeping out the way of spillages! After looking at other manufacturers I couldn't find anything to rival this product within the £150.00 price range. In summary a punchy little unit with all the features you need for a product of this type. Highly reccomended!
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Esta reseña se realizó para DCB2070 Micro music system
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tsmeier
01/08/2013
Deutschland
Hervoragendes Design und Ausstattung
Ab SW 31 ist das Gerät zu Empfehlen. Klang sehr gut je nach Klangeinstellung POP Jazz Rock Flat usw.. DAB / FM sehr gut. MP3Link gut. CD sehr gut im Klang ruhiger CD Lauf. Können auch ältere Personen leicht bedienen.
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Esta reseña se realizó para DCB2070 Mini Stereoanlage
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