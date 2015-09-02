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Descatalogado

Microcadena

DCM2260/12

2.7

| (10) Reseñas

Sistema de sonido que se adapta a tu hogar

Reproduce y carga tu iPod/iPhone/iPad con la base dual a través de los conectores Lightning y de 30 clavijas. Este sistema musical tiene un sonido sensacional y ofrece un extra: queda genial en cualquier hogar, con soporte de mesa 2 en 1 para una colocación flexible.

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Obsesionados por el sonido

Sistema de sonido que se adapta a tu hogar

  • Base dual para iPod/iPhone

  • Opción de escritorio o montaje en pared

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Máx. 20 W

Base dual para carga y reproducción de dispositivos Apple (Lightning y 30 clavijas)

Base dual para carga y reproducción de dispositivos Apple (Lightning y 30 clavijas)

La innovadora base dual de Philips con conector Lightning y de 30 clavijas permite cargar y reproducir cualquier dispositivo de Apple. Creada para combinar un diseño elegante con una funcionalidad sencilla, te permite cambiar entre los conectores en un abrir y cerrar de ojos. Disfruta de tus canciones favoritas sea cual sea el dispositivo de Apple que utilices.

Potencia de salida máxima de 20 W RMS

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

Reproduce MP3-CD, CD y CD-R/RW

MP3 significa "MPEG 1 Audio nivel 3". MP3 es una revolucionaria tecnología de compresión con la que puede reducirse hasta 10 veces el tamaño de archivos musicales digitales muy grandes sin degradar sustancialmente su calidad de sonido. MP3 se ha convertido en el formato estándar de compresión de audio en Internet, ya que agiliza y facilita la transferencia de archivos de audio.

Especificaciones técnicas

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Opiniones

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2.7

de 4

10

Reseñas

4

02/09/2015

Nederland

Nederland

Super fijn apparaat

Ik heb een tijdje terug bij hardware.nl de Philips DCM2260 aangeschaft Hij heeft thuis een mooi plekje aan de muur gekregen, En ben er zo enorm blij mee. Hij oogt heel mooi en heeft veel en goede mogelijkheden. Je kunt je telefoon er op aan sluiten of een cd/ usb plaatsen. Groot voordeel hij heeft ook totaal geen problemen met cd-r. Tevens is er ook nog gewone radio. Hier heb je de mogelijkheid je lievelingszenders op te slaan. Door het bass reflex systeem komt er een zeer mooi geluid uit. Enige nadeel is dat de dualdoch alleen maar is bedoeld voor het opladen van apple apparaten. Maar buiten dat om echt een heel fijn apparaat die ik de mensen ook zeker aanraadt.

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2260 Micromuzieksysteem

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2260 Micromuzieksysteem

16/04/2014

Italia

Italia

ottimo e super consigliato!

Ottimo mini stereo, bel design, facile da usare, suono perfetto, alloggiamento per i-pod, i-pad perfetto è il posto ideale così si ricaricano, radio con ottima riproduzione del suono. Unico neo con la chiavetta non si vedono le canzoni e cambiare è praticamente impossibile. Ottimo prodotto in tutti i sensi, fa il suo dovere!

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2260 Sistema musicale micro

Sí, recomiendo este producto

Esta reseña se realizó para DCM2260 Sistema musicale micro

24/08/2017

France

France

Vite déçu

Le concept est très bon mais au bout de 3 jours d'utilisation, les boutons du dock ne fonctionnent plus, donc toute action doit se faire via la télécommande. De plus, l'appareil s'allume tout seul en indiquant qu'il n'y a pas de CD...

Esta reseña se realizó para DCM2260 Microchaîne

Esta reseña se realizó para DCM2260 Microchaîne

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