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Descatalogado
DLN1757/10
Un ajuste perfecto
Esta funda suave y flexible presenta un diseño envolvente para una protección completa del iPad con fácil agarre y cómodo ajuste. Con material ShockStop translúcido resistente a los golpes y que amortigua el dispositivo a la vez que ofrece acceso a todas las funciones y puertos.
para iPad 2
Disfruta de toda la funcionalidad de tu iPad al mismo tiempo que lo proteges dentro de la funda gracias a las aberturas para el interruptor de encendido/suspensión, el conector de base y el altavoz.
Esta funda está hecha de un material resistente con un diseño personalizado para que se ajuste perfectamente al dispositivo. Se coloca de una forma fácil y rápida y añade una capa de protección al dispositivo.
El material de esta funda envuelve el dispositivo desde el anverso hasta el reverso, por lo que protege tanto las esquinas como el perímetro del frontal.