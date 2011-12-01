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Descatalogado

Funda blanda

DLN1757/10

Un ajuste perfecto

Esta funda suave y flexible presenta un diseño envolvente para una protección completa del iPad con fácil agarre y cómodo ajuste. Con material ShockStop translúcido resistente a los golpes y que amortigua el dispositivo a la vez que ofrece acceso a todas las funciones y puertos.

Ver todos los beneficios

para la protección y el agarre del iPad

Un ajuste perfecto

  • para iPad 2

Disfruta de toda la funcionalidad de tu iPad al mismo tiempo que lo proteges

Disfruta de toda la funcionalidad de tu iPad al mismo tiempo que lo proteges dentro de la funda gracias a las aberturas para el interruptor de encendido/suspensión, el conector de base y el altavoz.

Protección instantánea de manera fácil y sencilla

Esta funda está hecha de un material resistente con un diseño personalizado para que se ajuste perfectamente al dispositivo. Se coloca de una forma fácil y rápida y añade una capa de protección al dispositivo.

Protección envolvente para las esquinas y el frontal

El material de esta funda envuelve el dispositivo desde el anverso hasta el reverso, por lo que protege tanto las esquinas como el perímetro del frontal.

Especificaciones técnicas

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